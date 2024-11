Leverkusen, Frimpong: “Ora siamo considerati nell’élite del calcio tedesco”

Jeremie Frimpong è uno dei protagonisti dei recenti successi del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il difensore con il club tedesco è riuscito a conquistare notevole fama per le sue prestazioni, tant'è che diversi club hanno inchiodato gli occhi su di lui. Nonostante questo Frimpong è sempre stato convinto di restare con la maglia del Bayer, anche per la grande considerazione che lo stesso olandese ha della sua squadra. Proprio ai microfoni ufficiali del Lervekusen, Frimpong ha parlato del grande riconoscimento che sta ottenendo il club di Xabi Alonso a seguito degli ultimi successi. Di seguito vi proponiamo le sue parole.

Frimpong, poi, ha commentato gli incredibili momenti vissuti la scorsa stagione, e ha spiegato: "Ho sempre sentito l'energia dei tifosi qui, ma l'anno scorso ha rafforzato ancora di più questo legame. Ciò che abbiamo fatto la scorsa stagione li ha resi molto orgogliosi di noi. È stato emozionante vederlo. Leverkusen non è una città grande. Avere realizzato qualcosa di così grande per questa città è indimenticabile. I tifosi lo prendono molto sul personale, e anche noi. Ho già vissuto celebrazioni di vittorie quando ero al Celtic, perché lì abbiamo vinto il triplete nazionale. Ma il Celtic vince sempre. Leverkusen non vinceva un titolo da 31 anni e non aveva mai vinto il campionato. Questa è una grande differenza e rende tutto ancora più speciale".