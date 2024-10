Dopo essere stato l’artefice di una stagione memorabile come quella dello scorso anno, Xabi Alonso potrebbe concretamente lasciare il Bayer Leverkusen nei prossimi mesi; per la precisione alla fine di questa stagione. L’allenatore...

L'allenatore spagnolo è amatissimo dal pubblico tedesco, che lo ha incoronato come uno degli allenatori migliori degli ultimi anni, in grado di portare la squadra di Leverkusen a raggiungere dei livelli importantissimi e vincere addirittura il campionato, mettendosi alle spalle un colosso come il Bayern Monaco.