Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: ecco il pronostico di DDD

Domani la BayArena saluta Xabi Alonso, mentre la squadra di Kovac deve vincere per sperare di riacciuffare il Friburgo e arrivare nell'Europa che conta.

Federico Iezzi 10 maggio - 21:17

Quella che si gioca domani pomeriggio, ore 15:30, alla BayArena è una partita a suo modo speciale: è l'ultima in questo stadio di Xabi Alonso che ha già annunciato il suo addio al club e che è praticamente certo di approdare al Real Madrid. Alonso ha portato le Die Aspiriner alla vittoria del loro primo campionato nazionale nella scorsa stagione: un trionfo che ha interrotto undici anni di vittorie consecutive del Bayern Monaco. Ma il match di domani conta anche per la classifica: se i padroni di casa sono certi del loro secondo posto, il Dortmunddeve fare punti. L'obiettivo è raggiungere il quarto posto e la qualificazione alla Champions League.

Come arrivano le due squadre alla partita — Nonostante un solo trofeo vinto (la Supercoppa di Germania) e l'addio del loro amato allenatore i tifosi rossoneri possono ritenersi soddisfatti da questa stagione: la loro squadra è ormai la seconda forza calcistica in Germania ed è in grado di fare la voce grossa anche dove conta in Europa. L'erede di Xabi Alonso avrà un ingrato compito, ma comunque si ritroverà a lavorare con una rosa di tutto rispetto, capace di tenere testa al Bayerne al Dortmund. I gialloneri, invece, hanno vissuto una stagione decisamente più complessa, ma sono in grande spolvero e desiderosi di conquistare un posto in Champions. Nelle ultime cinque partite di Bundesliga la squadra di Kovac è stata sconfitta solo dal solito Bayern Monaco. Il Dortmund deve vincere: il Friburgo quarto in classifica è distante quattro punti e farne tre domani sarebbe fondamentale per poter avere delle speranze.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund — Domenica Xabi Alonso quasi sicuramente opterà per il suo classico 3-4-2-1: in attacco inevitabile la conferma di Patrik Schick, autore di 19 gol e tornato ai livelli dei tempi della Sampdoria. Alle sue spalle la stella Wirtz e, ancora più indietro, un uomo d'ordine come Xhaka. In difesa, davanti al portiere Kovar, spazio al trio composto da Tapsoba, Tah e Hincapié. Indisponibili gli infortunati Belocian, Terrier, Mukiele, Hermoso e Sarco. I gialloneri rispondono con una formazione speculare. In porta gioca Kobel e il terzetto difensivo davanti a lui è composto da: Bensebaini, Anton e Sule. A centrocampo sulle fasce agiscono Svensson e Ryerson, mentre in mezzo al campo Grob e Nmecha. Adeyemi e Julian Brandt sostengono l'unica punta Guirassy anche lui autore di 19 gol.

I precedenti fra le due squadre — Dal 1951 ad oggi Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund si sono affrontate 108 volte. La squadra in giallonero ha vinto 46 volte, le aspirine hanno collezionato 34 trionfi. I pareggi sono stati 27. L'ultima vittoria in casa dei rossoneri risale alla stagione 2020/2021, quando segnarono Wirtz e Diaby. In questa stagione, invece, la squadra di Alonso espugnò il Signal Iduna Park grazie alla marcatura di Nathan Tella e alla doppietta di Schick in un match terminato 2-3.

Il pronostico per Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund — Il pronostico è a favore degli ospiti che hanno bisogno di vincere. Ma occhio ai padroni di casa che potrebbero volersi regalare una vittoria nell'ultima in casa del loro allenatore. Una cosa è certa: questa è una gara da gol e over.