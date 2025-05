Dopo aver vinto tutto in Germania, Xabi Alonso lascia il club che lo ha reso grande. Se ne va da eroe in una città che lo ha accolto a braccia aperte

Alessandro Savoldi 9 maggio - 15:22

Era nell’aria da qualche settimana, ora è ufficiale: Xabi Alonso lascerà il Bayer Leverkusen a fine stagione dopo due anni e mezzo. La notizia è stata comunicata sui profili social del club tedesco. Il contratto, che sarebbe scaduto l’anno prossimo, verrà risolto in modo consensuale.

Il comunicato del Bayer Leverkusen sull'addio di Xabi Alonso — “Insieme a Xabi Alonso abbiamo scritto una storia di successo vincendo il campionato senza sconfitte, come mai successo prima nel calcio tedesco” ha detto Werner Wenning, presidente del comitato degli azionisti del Bayer Leverkusen. “È stato un ambasciatore eccezionale in ogni momento come allenatore sia per il nostro club che per l'intera Bundesliga. Siamo quindi molto grati a Xabi Alonso".

Fernando Carro, in qualità di amministratore delegato, ha sottolineato la reputazione sportiva che il Bayer Leverkusen si è guadagnato nelle ultime due stagioni e mezzo sia in patria che all'estero: "Il Bayer ha ottenuto un riconoscimento duraturo nel mondo del calcio grazie ai successi ottenuti sotto la guida di Xabi Alonso. Portare il Meisterschale a Leverkusen da imbattuti, vincere la DFB Pokal, raggiungere la finale di Europa League e vincere la Supercoppa ci rende molto orgogliosi", ha dichiarato Carro.

Le parole del ds Rolfes e di Xabi Alonso — Il direttore sportivo Simon Rolfes valuta l'era Alonso come una "pietra miliare nello sviluppo del Bayer Leverkusen. Insieme a Xabi, abbiamo costruito una squadra che ha impressionato tutto il mondo del calcio per la qualità in campo e per la mentalità", ha dichiarato Rolfes. "Siamo orgogliosi dei grandi passi avanti e della reputazione del club oggi e auguriamo a Xabi tutto il meglio nei suoi ruoli futuri. Sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo".

Per Alonso, il primo brillante capitolo della sua carriera di allenatore professionista si conclude con la partenza da Leverkusen. "Devo un grande ringraziamento al Bayer Leverkusen, ai miei giocatori e al mio staff, a tutti i dipendenti del club e, non da ultimo, ai fantastici tifosi. Il nostro successo è stato il risultato di un'eccezionale prestazione di squadra", ha dichiarato Alonso. "Questo club, che ha dimostrato una fiducia eccezionale nei miei confronti, ha meritato di vincere il titolo del campionato tedesco per la prima volta. I miei ringraziamenti e la mia ammirazione vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo trionfo, compresa la vittoria della DFB Pokal a Berlino", ha dichiarato Alonso. "Il Bayer è pronto per il futuro. Il percorso positivo continuerà e sarò entusiasta di seguirlo".

L'esperienza di Alonso al Leverkusen — Xabi Alonso è arrivato alle Aspirine a ottobre del 2022. Una scelta che, all’epoca, era sembrata azzardata, dato che Alonso aveva avuto solo due incarichi in precedenza, nelle giovanili del Real Madrid e nella squadra B della Real Sociedad. Gli scettici sono però presto stati smentiti. Il Bayer Leverkusen è diventato la seconda squadra di Germania dietro al Bayern Monaco, riuscendo addirittura a interrompere l'egemonia bavarese in Bundesliga dopo 11 titoli consecutivi. Per Xhaka e compagni sono arrivati anche il successo in Coppa di Germania e in Supercoppa, due trofei che la squadra non vinceva dal 1993 nel caso della Coppa e che non aveva mai vinto per quanto riguarda la Supercoppa. Insomma, Alonso se ne va da assoluto eroe per il Bayer Leverkusen, destinazione Real Madrid.