Bayer Leverkusen, il cambio di rotta grazie a Xabi Alonso

Bayer Leverkusen, l'arrivo di Xabi Alonso

Xabi Alonso, dopo una carriera agonistica ricca di trofei tra Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco e la Nazionale Spagnola, ha intrapreso la carriera da allenatore. I moduli di gioco che utilizza di più sono il 3-4-2-1, il 3-4-3 ed il 3-5-2. Il suo stile di gioco si basa su diversi fattori: possesso palla, pressing alto ed il contropiede, usufruendo in particolar modo le fasce laterali. Nel 2019, lo spagnolo divenne allenatore della squadra satellite della Real Sociedad, che giocava in Segunda Division B (terza serie). Esordì in panchina il 24 agosto contro il Burgos. Nella stagione successiva, il classe 1981 raggiunse la promozione in Segunda Division, ma la retrocessione del 2022 portò al suo esonero. Il 5 ottobre dello stesso anno, il Bayer Leverkusen lo ingaggiò per sostituire l'esonerato Gerardo Seoane. In quel momento, i tedeschi avevano collezionato solo 5 punti in 8 giornate di Bundesliga. Xabi Alonso debuttò sulla nuova panchina con un 4-0 contro lo Schalke 04. Dopo il primo periodo d'ambientamento, la filosofia di gioco dell'ex Liverpool ribaltò la stagione del Bayer, che terminò la sua stagione al sesto posto e col raggiungimento della semifinale di Europa League.