Bayer, Xabi Alonso evita le domande sul Real Madrid: “Non è il momento”

Il tecnico spagnolo ha respinto qualsiasi domanda sul suo futuro, affermando di essere concentrato sul presente

Federico Grimaldi 18 aprile 2025 (modifica il 18 aprile 2025 | 17:44)

Tiene banco in casa Real Madrid la questione su chi sarà il prossimo allenatore. Ormai, manca solo l'ufficialità, ma quasi sicuramente non vedremo più Ancelotti sulla panchina dei Blancos. Quindi, Florentino Perez è attualmente impegnato nella ricerca di un profilo adatto per sostituirlo. I nomi più frequenti sono due: Klopp e Xabi Alonso. Il secondo è molto più probabile, ma fino ad adesso sono solo voci. Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore spagnolo del Bayer Leverkusen ha respinto in maniera molto seccata, le domande sul suo futuro.

🚨 JUST IN: Xabi Alonso & Jürgen Klopp are the MAIN candidates to take over when Carlo Ancelotti leaves Real Madrid. @diarioaspic.twitter.com/qWtUlo4oaS

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 17, 2025

Bayer, Xabi Alonso: "Devo pensare al presente" — Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League. Cosa potrebbe significare questo per te e per il Bayer Leverkusen: "Dobbiamo ricordare che la stagione non è ancora finita. Abbiamo ancora cinque partite da giocare in Bundesliga e dobbiamo tenerlo ben chiaro in mente."

Pensi che dovrai prendere una decisione a breve: "Non lo so. Non c'è niente da decidere al momento, solo come ci prepariamo per l'importante partita di St. Pauli. Non è il momento di parlare troppo del futuro. Perché siamo in un momento molto importante della stagione e vogliamo rimanerci il più a lungo possibile".

Puoi dirci se il Real Madrid sia un club ambito per il tuo futuro: "Non va bene se perdiamo la concentrazione; non è un argomento importante al momento. Non voglio parlare troppo di speculazioni, di voci, del futuro. Non l'ho mai fatto con la squadra o con i giocatori. Capisco il calcio, so cosa sta succedendo, ma non lo faccio".

Riesci a capire che i tifosi del Leverkusen e anche la società vogliono sapere chi sarà l'allenatore del Bayer l'anno prossimo: "Dobbiamo pensare a ciò che è più importante ora. Ci siamo già qualificati per la Champions League, che era il primo obiettivo del club. E ora abbiamo l'opportunità di fare una grande sorpresa. Dobbiamo provarci."

Il messaggio di Xabi Alonso è chiaro: vuole attaccare di nuovo il Bayern. Dopodiché, probabilmente prenderà la sua decisione.