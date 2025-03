L'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bayern Monaco, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Xabi Alonso non parte battuto, anzi. Il tecnico del Bayer Leverkusen crede che il passaggio del turno, nonostante il pesante passivo rimediato nella gara d'andata contro il Bayern Monaco, sia ancora possibile. Ecco il suo pensiero: "Abbiamo già raggiunto apparentemente l'impossibile una volta. Siamo diventati i campioni imbattuti di Germania. Alla fine c'è sempre tutto da giocare. Il Bochum lo ha dimostrato nel fine settimana, ad esempio, quando era sotto per 2-0 e ha vinto per 3-2. Dopo il calcio d'inizio può succedere di tutto".

Il talento e numero 10 delle Aspirine ha riportato una lesione alla caviglia destra. Questo il commento di Xabi Alonso: "Mi dispiace molto per Florian, era in buona forma. Ora è il momento di dimostrare che siamo una squadra completa e che possiamo vincere anche senza di lui". In conferenza stampa gli fa eco il difensore Jonathan Tah: "Anche domani potrebbe essere una partita speciale. Sarà una sfida enorme, ma siamo felici di affrontarla. Ora è il miglior test per dimostrare che possiamo compensare una mancanza di un certo livello giocando da squadra. Tutti sono consapevoli dell'importanza di Wirtz, ma dobbiamo affrontare questa sfida. Giocheremo per lui anche domani, in modo che possa ancora giocare la Champions League in questa stagione non appena tornerà a disposizione".