Il fantasista ha riportato la lesione del legamento mediale della caviglia destra.

Danilo Loda 10 marzo - 12:48

Sabato di Bundesliga da dimenticare per il Bayer Leverkusen: oltre alla sconfitta per 0-2 contro il Werder Brema, il club deve fare i conti anche con l'nfortunio della sua stella Florian Wirtz. Il bollettino medico parla chiaro: lesione del legamento mediale della caviglia destra. La preoccupazione iniziale era che il giovane talento del Leverkusen, potesse aver subito un infortunio ben più grave. Fortunatamente, la diagnosi, confermata tramite risonanza magnetica effettuata nella giornata di oggi, ha escluso danni irreparabili, sebbene il recupero richieda “diverse settimane”, secondo il comunicato ufficiale del club.

Quali partite salta Florian Wirtz — Questo infortunio comporta conseguenze immediate: Florian Wirtz salterà sicuramente la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e l'incontro di domenica sul campo dello Stoccarda. E c'è un forte dubbio anche sugli ulteriori impegni, come la semifinale di coppa contro l'Arminia Bielefeld , in programma dopo la sosta per le partite internazionali del 1° aprile.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha commentato la situazione sottolineando quanto l'assenza di Wirtz sia un duro colpo per la squadra in questa fase cruciale della stagione. “Conosciamo Florian e sappiamo che tornerà il prima possibile. Tutti lo sosterremo, e crediamo che sarà di nuovo in ottima forma per la fase finale della stagione", ha affermato Rolfes, cercando di infondere fiducia nonostante la grave mancanza che il team dovrà affrontare.

Il sabato nero delle "aspirine" — Xabi Alonso, l'allenatore del Bayern Leverkusen, ha espresso la propria frustrazione dopo la sconfitta, definendo quella di sabato "una giornata di m...” per la squadra, evidenziando così l'impatto emotivo e tecnico che l'assenza di Wirtz comporta in campo. Infatti, il 21enne, è un elemento insostituibile per il Bayer Leverkusen, capace di dare idee e impulsi decisivi alla manovra della squadra.

Con la perdita di Wirtz, Il club di Leverkusen si troverà costretto a fare i conti con l'assenza di uno dei suoi giocatori chiave, con un impatto che potrebbe tradursi in una flessione del rendimento della squadra. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con ansia notizie sul percorso di recupero del giocatore, nella speranza che possa tornare in campo al più presto e riprendere a dare il suo contributo fondamentale.