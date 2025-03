Monologo Bayern Monaco all’Allianz Arena: Kane trascina i bavaresi, il Leverkusen crolla

Il secondo tempo si apre con un disastro per il Bayer Leverkusen : un innocuo cross di Joshua Kimmich si trasforma in un assist involontario per Jamal Musiala , complice una clamorosa indecisione di Kovar che manca la presa e lascia la porta sguarnita. Il giovane talento tedesco ringrazia e insacca il 2-0 al minuto 55 .

Come se non bastasse, al 61’ il Leverkusen resta in dieci uomini: Nordi Mukiele, già ammonito, commette un fallo ingenuo su Kingsley Coman e si vede sventolare il secondo giallo. La squadra di Xabi Alonso perde così anche l’ultima speranza di rientrare in partita.