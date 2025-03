L'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Sergio Pace Redattore 4 marzo - 21:30

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera andrà in scena l'euroderby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Il match, in programma mercoledì 5 marzo con fischio d'inizio alle ore 21:00, è valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida di ritorno è in programma alla BayArena martedì 11 marzo sempre alle ore 21:00.

Alla vigilia dell'atteso match ha parlato così l'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, durante la consueta conferenza stampa pre-partita: "Siamo pronti per una dura battaglia, vogliamo essere competitivi e ottenere un buon risultato. Una ricetta segreta per battere il Bayern Monaco? Non c'è nessuna ricetta segreta. Le ultime partite contro il Bayern non hanno alcun significato per noi per domani, non ci portano a nulla. Guardiamo solo alla prossima partita, vogliamo prepararci al meglio".

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, la conferenza stampa di Xabi Alonso alla vigilia — Xabi Alonso non potrà disporre di Robert Andrich per il match contro il Bayern Monaco per una sindrome influenzale. Questo il commento del tecnico delle Aspirine sulle condizioni del centrocampista tedesco classe '94: "L'influenza che ha avuto Robert è stata una battuta d'arresto per la nostra preparazione al match contro il Bayern".

Al momento è incerta la presenza di Andrich anche per la partita casalinga di Bundesliga contro il Werder Brema in programma sabato prossimo. Buone notizie, invece, per Xabi Alonso sul fronte Edmond Tapsoba. Il difensore burkinabé del Bayer Leverkusen è tornato ad allenarsi con la squadra dopo aver saltato il match contro l'Eintracht Francoforte a causa di problemi alla coscia. Un recupero importante per il Bayer, come lo stesso Xabi Alonso ha sottolineato: "Non volevamo correre rischi nell'ultima partita contro l'Eintracht Francoforte. Tapsoba si è allenato bene, quindi è a disposizione per domani".