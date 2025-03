Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni dell’euroderby tedesco

Kompany ritrova Upamecano ma ha il dubbio Kimmich, Xabi Alonso con tanti ballottaggi da sciogliere dal portiere al centravanti

Alessandro Stella 4 marzo 2025 (modifica il 4 marzo 2025 | 17:13)

Non solo il derby di Madrid. I sorteggi degli ottavi di Champions League hanno previsto anche la sfida tutta tedesca tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Domani sera, ore 21 all'Allianz Arena, le prime due classificate della Bundesliga si affrontano anche in campo europeo. Le Aspirine sono l'unica squadra tedesca ad aver fermato i bavaresi più di una volta in stagione: due pareggi in campionato e una vittoria in coppa di Germania per gli uomini di Xabi Alonso. Se in quest'ultima competizione il Leverkusen è in semifinale ed è la favorita per vincere il trofeo, in Bundesliga le cose stanno diversamente. Il Bayern Monaco di Vincent Kompany infatti è in vetta con otto punti di vantaggio sui rivali e il titolo appare abbastanza vicino. Ma la sfida di Champions appare più incerta che mai.

Bayern Monaco, la probabile formazione: in difesa torna Upamecano, a centrocampo out Pavlovic e dubbio Kimmich — In casa Bayern Monaco il modulo 4-2-3-1 è fisso e ben collaudato. Schema vincente non si cambia, solo qualche interprete può variare. In difesa si registra l'importante ritorno di Upamecano, out per infortunio nelle ultime due sfide di campionato. Accanto a lui confermato Kim, mentre ai loro lati Laimer e Davies sono nettamente favoriti su Stanisic e Ito. In mediana di fatto c'è il vero e unico dubbio per Kompany. Gortezka è certo di un posto dal 1' e al suo fianco Palhinha è favorito su Kimmich. Il nazionale tedesco, anche lui infortunato nelle ultime gare, è tornato da poco in gruppo e non ha novanta minuti nelle gambe. Assente sicuro invece Pavlovic. La trequarti dovrebbe essere composta da Olise, Musiala e Sané ma anche Coman offre la sua candidatura per una maglia da titolare. Unica punta Kane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Palhinha; Olise, Musiala, Sané; Kane. All. Kompany.

Bayer Leverkusen, la probabile formazione: tanti ballottaggi per Xabi Alonso, incertezza anche sul modulo — Tanta incertezza sia per quanto riguarda il modulo che gli interpreti invece lato Bayer Leverkusen. Xabi Alonso potrebbe optare per uno speculare 4-2-3-1, ma anche per un 3-4-2-1. Tanti i ballottaggi, fin dal portiere: Kovar, che ha giocato nelle ultime gare di Champions League, è favorito sul titolare Hradecky. Linea di difesa con Mukiele, Tah, uno tra Tapsoba ed Hermoso con il primo favorito e Hincapié. In mediana accanto a Xhaka uno tra Palacios (favorito) e Garcia titolare nel weekend in Bundesliga. Sulla trequarti non si tocca Wirtz e anche Grimaldo con ogni probabilità partirà titolare sulla sinistra. A destra ci sarà uno tra Frimpong o Tella. Quest'ultimo potrebbe essere anche schierato come punta, ma in quel ruolo ovviamente sarà ballottaggio serrato con Schick e Boniface. Unico indisponibile il lungodegente Terrier, mentre è in dubbio Andrich causa influenza.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Mukiele, Tabsoba, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Grimaldo, Wirtz, Frimpong; Boniface. All. Xabi Alonso.