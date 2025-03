Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: info partita, probabili formazioni, dove vedere il derby teutonico d'andata degli ottavi di finale di Champions League in diretta tv e in streaming gratis

La Champions League entra nel vivo con un grande classico del calcio tedesco: il derby di Germania tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen . La sfida, valida per gli ottavi di finale , vede i bavaresi partire con i favori del pronostico. Il match d’andata si giocherà all’ Allianz Arena mercoledì 5 marzo alle ore 21.00 .

La storia degli scontri diretti parla chiaro: nei 102 precedenti tra le due squadre, il Bayern ha dominato , imponendosi in 60 partite . Il Leverkusen, invece, ha avuto la meglio solo 22 volte , mentre i pareggi sono 20 .

Per arrivare a questa fase della competizione, il Bayern Monaco ha dovuto superare il Celtic negli spareggi, vincendo la gara d’andata in trasferta per 2-1 e chiudendo il ritorno con un pareggio 1-1. Il Bayer Leverkusen, invece, ha evitato il passaggio dagli spareggi, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale.