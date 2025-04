Bayern Monaco-Borussia Dortmund, l’analisi del Der Klassiker

Il Bayern Monaco ed il Borussia si giocano una bella fetta di stagione sabato all'Allianz Arena.

Sono poche le sfide in Europa che hanno lo stesso fascino di Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Le due squadre sono quelle che dall'inizio degli anni '10 hanno dominato il calcio tedesco, soprattutto il club bavarese che ha inanellato una serie spaventosa di titoli. Non è un derby, ma è una delle partite più sentite da quelle parti: un po' come lo è in Spagna il confronto tra Barcellona e Real Madrid, in cui s'affrontano le due squadre più forti de LaLiga.

Negli anni passati la sfida tra Bayern e Borussia valeva sempre per determinare quale fosse la squadra con le maggiori possibilità di vincere il campionato, nonostante difficilmente partivano ad armi pari dato lo strapotere del Bayern Monaco. L'anno scorso, per la prima volta dalla stagione 2009/2010, ciò non s'è verificato grazie alla straordinaria impresa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, riuscito a piegare entrambi i club.

Quest'anno, però, la musica è cambiata ed è ritornata a suonare familiare ai bavaresi: mancano sei partite al termine della Bundesliga e la formazione di Kompany occupa comodamente la prima posizione con sei punti di vantaggio dal Leverkusen. Non tantissimi, ma quanto basta per potersi permettere un solo scivolone e restare ancora saldamente ancorati alla vetta.

Il momento di forma delle due squadre — La stagione del Bayern Monaco è da considerare tutto sommato ancora positiva. Il vantaggio sul Leverkusen permette di guardare in modo positivo il restante mese e mezzo di campionato e la Champions League può ancora regalare soddisfazioni. Contro l'Inter è arrivata una sconfitta ed il match di ritorno si giocherà a Milano, ma un solo gol di vantaggio non è sufficiente per far dormire serenamente la squadra di Simone Inzaghi, considerando - tra l'altro - il grande valore tecnico del club tedesco. La Coppa di Germania, invece, è sfumata alla formazione di Kompany, così come al Borussia Dortmund e anche al Bayer Leverkusen: quest'anno infatti ci sarà una finale molto particolare, in cui a giocarsi la vittoria del trofeo ci saranno l'Arminia Biefeld e lo Stoccarda.

Alla sfida di sabato contro il Borussia il Bayern Monaco si presenta abbastanza in forma, ad eccezione della sfida persa contro l'Inter tra le mura amiche i tedeschi hanno racimolato 10 punti nelle ultime 5 partite in Bundesliga. Trascinati da Harry Kane, ritornato al gol dopo diversi match a secco, la squadra di Kompany parte senz'altro favorita contro il Borussia Dortmund, che quest'anno sta disputando una delle peggiori annate della sua storia recente. In Champions League ha subito una pesante sconfitta contro il Barcellona, che difficilmente riuscirà a recuperare, mentre in Bundesliga occupa al momento l'ottava posizione, il che non permette l'accesso a nessuna competizione europea.

Il quarto posto dista cinque punti e saranno senz'altro necessarie vittorie contro le big, a partire proprio dalla sfida contro il Bayern Monaco. Dopo un momento negativo, la formazione di Kovač ha imboccato un trend positivo ed è reduce da due convincenti vittorie di fila nel campionato tedesco. Il Borussia potrebbe sfruttare questo momento per colpire i bavaresi, e portarsi avanti per quanto concerne la sfida al raggiungimento del quarto posto.

I precedenti — Negli ultimi dieci incontri soltanto in due occasioni non hanno segnato entrambe le squadre, e l'ultimo match è terminato 1-1. Andando a ritroso, però, si ricordano partite ricche di gol ed emozioni: il primo aprile 2023, a Monaco di Baviera, la squadra di casa infliggeva ben quattro reti agli ospiti, comunque capaci di segnare altrettanti due. Stesso risultato, peraltro, che s'è registrato appena due anni prima. I precedenti recenti pendono senza dubbio in favore del Bayern Monaco, ma l'ultima vittoria del Borussia risale al penultimo scontro, avvenuto appena il 30 marzo 2024, in un match terminato 0-2 grazie alle reti di Adeyemi e Ryerson.

Il pronostico — Alla luce dei recenti risultati e del momento di forma delle due squadre, ci sentiamo di suggerire un match in cui verrà segnata almeno una rete a testa, considerando anche le alte ambizioni delle due squadre, nonostante per obiettivi diversi. Un pareggio non si verifica dal 2022 e sarebbe un risultato che, con una vittoria del Bayern Leverkusen, potrebbe riaprire il campionato ed infiammarne la fine. Non c'è dubbio che le ambizioni del Borussia spingeranno anche per mettere uno sgambetto alla formazione di Kompany, provando a negargli il titolo per il secondo anno consecutivo. Un 2-2 è il risultato che potrebbe recitare il tabellino alla fine del match, con almeno una rete da parte di Harry Kane.

