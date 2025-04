Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i precedenti del big match tedesco

Domani, alle ore 18:30, Bayern Monaco e Borussia Dortmund scenderanno in campo per il 137esimo Klassiker (classico). Ecco i precedenti tra le due squadre più titolate della storia della Bundesliga .

I precedenti Bayern-Borussia

La gara d'andata tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund si giocò il 30 novembre e terminò 1-1. Per i gialloneri segnò l'inglese Jamie Bynoe-Gittens, mentre per i bavaresi Jamal Musiala realizzò la rete del pareggio a 5 minuti dalla fine del match. Le due squadre si affronteranno per la 137a volta, mentre in Bundesliga sarà la partita numero 112 tra le due squadre.