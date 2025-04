Un gol importante che ha rievocato una marcatura e un'esultanza indimenticabile

Samuele Amato 9 aprile - 16:09

L'esaltazione del vantaggio, la sofferenza e la delusione del pareggio, fino ad arrivare all'estasi del gol vittoria. Bayern Monaco-Inter di ieri sera, martedì 8 aprile, è stato tutto questo. Una partita che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi mettere in campo una grande prova di forza e di unione del gruppo. All'Allianz Arena i campioni d'Italia vincono l'andata dei quarti di finale di Champions League per 2 a 1.

Mentre Lautaro e compagni dovranno ritornare con la testa al campionato, questo sabato impegnati in casa contro il Cagliari ma intanto i tifosi possono dirsi soddisfatti e orgogliosi della prova a Monaco di Baviera. Una partita speciale e che riporta indietro nel tempo: proprio ad un Bayern Monaco-Inter del 2011.

Il gol all'88esimo minuto: Frattesi e Pandev — Quando si giocano partite del genere, le menti dei tifosi romantici scavano nelle memorie del passato tra i bei momenti e quelli più brutti. Il match tra bavaresi e nerazzurri portava con sé anche il dolcissimo ricordo di quella finale a Madrid nel 2010. Ma la partita di ieri sera, in realtà, ha ricordato un altro evento del passato interista legato alla squadra tedesca. In particolar modo, lo ha ricordato il gol vittoria. A segnarlo l'inaspettato eroe, ma che ha abituato tifosi e non ai colpi dell'ultimo secondo: Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è entrato al 74esimo minuto di gioco, al posto dell'ammonito Henrikh Mkhitaryan.

All'85' arriva il pareggio del Bayern ma l'Inter non si deconcentra e sfrutta gli spazi aperti, con la classica qualità di palleggio. Lautaro e Barella aprono il campo a Carlos Augusto che arriva in area e premia il classico inserimento di Frattesi che segna il 2 a 1. Il cronometro dice 88. Un minutaggio che, in quel momento, dice solo che manca pochissimo; ma che, in realtà, ha un precedente importante. Bayern Monaco-Inter del 2025 viene decisa da un gol all'88', esattamente come nella sfida in casa bavarese del 15 marzo 2011. In quell'occasione a segnare il gol vittoria è stato un altro inaspettato eroe: Goran Pandev.

Bayern Monaco-Inter dal 2011 al 2025 — La partita della stagione post-triplete decideva il passaggio del turno degli ottavi di finale di Champions League. L'Inter si impose per 3 a 2 nella gara di ritorno a Monaco di Baviera, dopo la sconfitta per 1 a 0 a San Siro, conquistando l'accesso ai quarti. Ieri sera, Davide Frattesi non ha replicato solo il minutaggio di Goran Pandev, ma anche l'esultanza togliendosi la maglia.

L'esplosione di gioia di Frattesi, reduce dalla scomparsa della nonna materna a cui il centrocampista era legato profondamente, è quella di un tifo intero. Un gol che vale molto, non solo in ottica passaggio del turno. Il Bayern non perdeva una gara casalinga di Champions League da quattro anni. Non solo: c'è un dato risalente all'ultima vittoria italiana a Monaco di Baviera. Un evento risalente proprio a quel 15 marzo 2011: da Bayern Monaco-Inter ad un altro, i nerazzurri fissano il tricolore sull'Allianz Arena dopo 14 anni.