La sfida tra bavaresi e nerazzurri in Champions League si avvicina sempre di più: un'occasione per vedere all'opera due grandi attaccanti.

Samuele Amato 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 11:41)

Un appuntamento con la storia - di questa stagione e del calcio europeo. A Monaco di Baviera, questo martedì 8 aprile, andrà in scena una partita che rievoca dolci ricordi per il tifo nerazzurro. Memorie che risalgono ai fatti di 15 anni fa, quando il "principe è diventato re nella notte di Madrid". Bayern Monaco-Inter è tutto questo ed altro ancora. La partita, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, metterà di fronte le capolista dei rispettivi campionati.

I bavaresi, primi in Bundesliga, con 68 punti, tengono a sei lunghezze di distanza il Leverkusen campione in carica a cinque giornate dalla fine del campionato tedesco. Dall'altro lato, i campioni d'Italia in carica - dopo il mezzo passo falso di Parma - aumentano il vantaggio sul Napoli secondo di soli quattro punti (in attesa del risultato di Bologna). Non solo teste dei loro campionati ma anche migliori attacchi: 81 reti per i tedeschi, 69 per i meneghini. Reparti offensivi in cui spiccano i nomi di Harry Kane e Lautaro Martinez, nomi candidati a prendersi i riflettori in Bayern Monaco-Inter.

Un uragano in Baviera — Classe 1993, 1,88 metri di altezza e il senso del gol che lo rende uno dei migliori al mondo. Harry Kane è arrivato in Bundesliga la scorsa stagione ed ha fatto capire perché il Bayern Monaco lo ha prelevato per 95 milioni di euro. Alla sua prima annata in rosso, Hurricane ha segnato 44 reti in 45 partite tra Champions League (8 gol in 12 partite) e campionato tedesco (36 gol in 32 partite).

Un bottino che, in realtà, rispecchia le sue stagioni in Premier League con la maglia del Tottenham. Con gli Spurs, Kane ha totalizzato 317 presenze nel campionato britannico arrivando a segnare 213 reti. Proprio nella sua terra natale, ha ottenuto per tre volte il premio di capocannoniere nelle stagioni 2015/16 (25 gol), 2016/17 (29 gol) e 2020/21 (23 gol). Con i colori dei Lilywhites londinesi, Harry Kane ha segnato 280 reti in 435 partite giocate tra tutte le competizioni.

A inizio stagione 2023/24, il centravanti inglese sceglie il Bayern Monaco. Il bottino di gol raccolto l'anno scorso gli è valsa la "Scarpa d'oro" - un traguardo che, Kane, potrebbe riconfermare al termine di questa stagione. Infatti, l'attaccante dei bavaresi ha già segnato 23 gol nelle 26 partite giocate in Bundesliga. Nel mentre concorre al titolo di capocannoniere della Champions League, dove ha messo a referto 10 reti (insieme a Guirassy e uno in meno di Raphinha).

Il Toro nerazzurro Un dieci albiceleste all'ombra della Madonnina: un giocatore che ha scelte i colori dell'Internazionale. Capitano e trascinatore dell'Inter che ha raggiunto la seconda stella, Lautaro Martinez è ormai una figura di spicco nel panorama calcistico mondiale - al pari del rivale che affronterà ai quarti di finale. L'argentino classe '97 è alla sua settima stagione in nerazzurro, la seconda da capitano della Beneamata.

Con l'Inter, il Toro di Bahìa Blanca ha segnato 147 gol in 322 partite. Le reti di Lautaro Martinez hanno avuto un peso specifico in queste annate interiste, decidendo anche le finali di alcune competizioni: tra queste la Coppa Italia vinta contro la Fiorentina (doppietta nel 2 a 1 finale) e il gol nella finale di Supercoppa contro il Napoli. Con la fascia da capitano, l'attaccante argentino si è laureato capocannoniere della scorsa stagione di Serie A con 24 reti.

L'attuale stagione per Lautaro non è partita in maniera positiva. Nelle 28 partite giocate nel campionato italiano, l'argentino ha segnato solo 11 reti ed è distante dal superare quota 20 in Serie A come nelle ultime tre stagioni: 21 gol (2021/22 e 2022/23) e 24 gol (nella scorsa stagione). Tuttavia, questa stagione ha totalizzato fino ad ora 18 gol tra tutte le competizioni - se dovesse segnarne altri due, per lui sarebbe la quarta stagione consecutiva con 20 o più gol all'attivo (la quinta della sua carriera). Un attivo che vede un exploit in Champions League, dove ha messo a referto sei reti. Ma potrebbe esaltarsi ancora di più in una gara stellare come Bayern Monaco-Inter.

Kane e Lautaro: Inghilterra contro Argentina Le loro carriere non si esauriscono solo nei club. I due attaccanti, tra i più forti al mondo, hanno un valore importante pure per le loro nazionali. Harry Kane è uno dei punti fissi per la Nazionale inglese: il centravanti ex-Tottenham è il miglior marcatore della storia dell'Inghilterra. Dal suo esordio nel 2015, l'uragano del Bayern Monaco ha segnato 71 reti in 105 partite con la maglia dei Three Lions.

Anche in nazionale, Kane conquista i titoli individuali di capocannoniere in due occasioni: nel Mondiale in Russia nel 2018 e nell'Europeo in Germania nel 2024. Ma si è dovuto arrendere nelle finale di Euro 2021 (contro l'Italia), rimandando a data da destinarsi il primo titolo con la Nazionale inglese.

Dall'altra parte, il Toro di Bahìa Blanca ha totalizzato 32 reti in 70 partite giocate con la Nazionale argentina. Con la maglia dell'albiceleste, Lautaro ha avuto la possibilità di ottenere più soddisfazioni rispetto al britannico. Con Lionel Scaroni alla guida tecnica e trascinati dalla PulceLeo Messi, l'Argentina ha ottenuto - nelle ultime tre competizioni ufficiali - due Copa America ed un Mondiale (che mancava da Messico 1986).

Lautaro Martinez è risultato decisivo nella Copa America del 2024: suo il gol nella finale contro la Colombia, diventando anche capocannoniere della competizione. Più in ombra, invece, durante il Mondiale vinto in Qatar nel 2022. A causa di un problema alla caviglia destra, la sua presenza al torneo è stata marginale, entrando solo a partita in corso (esclusa la partita d'esordio). Nonostante questo problema, il Toro nerazzurro riesce ad essere decisivo (seppur senza reti all'attivo): segnando l'ultimo rigore contro l'Olanda ai quarti ed entrando nella finale contro la Francia, dove un suo tiro respinto dal portiere viene ribadito in rete dal suo capitano, Messi.

Verso Bayern Monaco-Inter: la voglia di incidere Si tratta di due attaccanti diversi, ma che rappresentano varianti vincenti e incisive. Certo, l'inglese non ha ancora vinto un trofeo con i club, eppure i suoi gol sono arrivati sempre - garantendo a Tottenham e, più recentemente, Bayern Monaco la possibilità di giocarsi le partite più importanti. Tutt'altra storia per l'argentino che, oltre ai gol, mette in campo un agonismo unico che lo rende un leader e trascinatore.

Bayern Monaco-Inter sarà anche l'occasione di vedere faccia a faccia Kane contro Lautaro. Lo strapotere fisico dell'Uragano contro l'eleganza del Toro, entrambi con un senso del gol che li rende dei veri rapaci. Se Kane funge più da riferimento centrale, in grado di finalizzare in maniera impeccabile - in cui spicca nei duelli arei e nel tiro potente -, dall'altro c'è un attaccante più moderno e versatile, in grado di giocare per la squadra ed essere decisivo sotto porta.

Un "9" puro contro un "10" moderno, entrambi con la voglia di andare avanti nella competizione europea più importante. L'obiettivo è emulare le leggende dei due storici club, alzando quella coppa dalle grandi orecchie che è il sogno di una vita. Per farlo, serviranno i loro guizzi, le loro giocate e il loro carattere - e, ovviamente, i loro gol.