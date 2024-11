L'annuncio è arrivato tramite un video diffuso sui canali ufficiali del Bayern Monaco, in cui Grohs ha condiviso le sue emozioni: “È una sfida che non avrei mai pensato di dover affrontare. Con l'aiuto di tutti, sono sicura che riuscirò a superarla e a guarire completamente”. La calciatrice ha aggiunto di sentirsi supportata non solo dal team medico, ma anche dalla sua squadra e dal club.

Come segno di solidarietà, il Bayern Monaco ha deciso di estendere il contratto della portiera fino a giugno 2026. Un gesto significativo che sottolinea l'impegno del club nel sostenerla in questo momento delicato. "In momenti come questi, lo sport è in secondo piano. Il nostro club, insieme all’intera famiglia Bayern, sostiene Mala Grohs. Mala è una personalità forte e grandiosa e riceverà tutto l’aiuto che possiamo darle e di cui ha bisogno per guarire. La accompagneremo durante il processo di guarigione. Può contare su tutto il club", ha dichiarato il presidente Herbert Hainer, promettendo la massima vicinanza al giovane atleta.