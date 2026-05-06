Ennesimo titolo di Germania messo in tasca. Al suo secondo anno sulla panchina del Bayern Monaco, Vincent Kompany riparte da dove aveva lasciato e conquista la sua seconda Bundesliga consecutiva. La 14^per i bavaresi negli ultimi 15 anni. Squadra semplicemente senza rivali. Eppure nelle ultime partite, tra campionato e coppe, la squadra del tecnico belga ha dato evidenti segnali di calo fisico e mentale, soprattutto in difesa e questa sera c'è la semifinale di ritorno con il PSG per decidere chi sfiderà l'Arsenal a Budapest il 30 maggio.

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PARIGI, FRANCIA - 8 APRILE: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain supera Giorgi Mamardashvili del Liverpool per segnare il secondo gol della sua squadra durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Liverpool FC al Parc des Princes l'8 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Bayern Monaco, il titolo di Germania ti ha montato la testa: la difesa è irriconoscibile

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Il Bayern Monaco in Germania non ha proprio rivali. Ma questo è risaputo da almeno 15 anni. La squadra di Vincentha conquistato la sua 35^Bundesliga della storiacon quattro giornate di anticipo e, in più,che resisteva dal 1972 e che già apparteneva al Bayern. Anche in Europa il percorso è stato altrettanto dominante, ma questa sera ci sarà da ribaltare il 4-5 subìto al Parco dei Principi contro il. In palio la finale dicontro l'il prossimo 30 maggio a Budapest.

Ma a proposito di reti da ribaltare, in questo caso arriva anche un grosso campanello di allarme per i bavaresi. La conquista della Bundesliga è stato certamente un grande traguardo ma sembra che la vittoria abbia parecchio montato la testa ai giocatori di Kompany. Forse il nuovo trofeo in bacheca ha rilassato Kane e compagni ma questo quando giochi nel Bayern Monaco non te lo puoi assolutamente permettere. E questo anche i tifosi se ne sono accorti.

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Da quando il Bayern Monaco ha vinto il campionato la difesa sembra abbia completamente dimenticato come si gioca. Basta guardare i numeri: 8 reti subìte nelle ultime 3 giornate di Bundesliga, più le 5 incassate contro la squadra di Luis Enrique. Totale: 13 gol incassati nelle ultime 4 partite. Numeri assolutamente preoccupanti. Mai la squadra di Kompany aveva subìto così tanti gol in poche partite. Reti che i bavaresi hanno sempre dimostrato di poter recuperare e ribaltare, come la vittoria per 4-3 sul Mainz dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-3.

Tuttavia il PSG non è certo il Mainz. Tutt'altro. Il club parigino ha dimostrato di avere tutte le armi per trovare la via della rete motivo per cui i bavaresi non dovranno ripetere gli errori commessi nelle ultime partite. Il 4-5 subìto lo si può ribaltare e questo chi conosce il Bayern lo sa benissimo, ma allo stesso tempo servirà attenzione, grande attenzione, all'attacco terribile di Luis Enrique.

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