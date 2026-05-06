Presso l'Allianz Arena di Monaco, le due potenze del calcio europeo si giocano l'accesso alla finale della massima competizione europea
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
Manca sempre meno alla grande sfida che metterà di fronte il Bayern Monaco ed il Psg e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno della semifinale di Champions League. La gara avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso l'Allianz Arena di Monaco. La scorsa settimana, al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio vincendo 5-4: per loro hanno segnato K'varatskhelia (doppietta), Ousmane Dembélé (doppietta) e João Neves; per i tedeschi sono andati in gol Harry Kane, Michael Olise, Upamecano e Luis Diaz.
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Bayern Monaco-Psg, dove vedere la semifinale di ChampionsLa partita di questa sera, ovviamente, mette in palio un posto per la finale di Budapest di fine mese e ad attendere una delle due squadre ci sarà l'Arsenal di Mikel Arteta, che nella giornata di ieri ha eliminato l'Atlético Madrid. I bavaresi vogliono vincere davanti al proprio pubblico e raggiungere la finale europea per tenere vive le speranze di fare il Triplete. I parigini, dal canto loro, se detengono il titolo do Campioni d'Europa e vogliono difenderlo. La grande sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini.
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Il percorso dei due club nella fase ad eliminazione direttaAvendo terminato la league phase al secondo posto in classifica con 21 punti totalizzati visto che ha perso soltanto contro l'Arsenal, il Bayern Monaco allenato dall'ex difensore centrale belga Vincent Kompany ha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nel primo turno della fase ad eliminazione diretta, il club bavarese ha affrontato l'Atalanta guidata da Raffaele Palladino e l'ha surclassata vincendo sia a Bergamo (1-6) e in Germania (4-1). Ai quarti, ha avuto luogo la grande sfida contro il Real Madrid e ha vinto sia all'andata (1-2) disputata al Bernabéu che al ritorno (4-3) giocato tra le mura amiche dell'Allianz Arena.
Il Paris Saint-Germain che ha come tecnico lo spagnolo Luis Enrique, dal canto suo, ha concluso la league phase all'undicesimo posto avendo totalizzato 14 punti qualificandosi, in questo modo, ai Play-off. Qui ha affrontato il Monaco, eliminandolo con la vittoria per 2-3 all'andata ed il 2-2 del ritorno. Agli ottavi, il Psg ha incontrato il Chelsea battendolo sia tra le mura amiche del Parco dei Principi (5-2) che a Londra (3-0). Nel turno seguente, la squadra che milita Ligue 1 ha eliminato il Liverpool avendo vinto entrambi i match con lo stesso risultato, ovvero 2-0.
Probabili formazioniTra le fila dei padroni di casa, ci sono degli infortunati ma si tratta di calciatori giovani, mentre tra i grandi l'indisponibile risponde al nome di Serge Gnabry. Kompany, per questa sera, si affiderà alla formazione titolare e, soprattutto, al quartetto composto da Olise, Musiala, Luis Diaz e Kane. Il Psg, dal canto suo, schiererà la formazione titolare ma senza l'infortunato Hakimi, che verrà sostituito da Zaire-Emery.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: V. Kompany
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; J. Neves, Vitinha, F. Ruiz; Doué, Dembélé, K'varatskhelia. Allenatore: L. Enrique
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