Manca sempre meno alla grande sfida che metterà di fronte il Bayern Monaco ed il Psg e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno della semifinale di Champions League. La gara avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso l'Allianz Arena di Monaco. La scorsa settimana, al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio vincendo 5-4: per loro hanno segnato K'varatskhelia (doppietta), Ousmane Dembélé (doppietta) e João Neves; per i tedeschi sono andati in gol Harry Kane, Michael Olise, Upamecano e Luis Diaz.

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Bayern Monaco-Psg, dove vedere la semifinale di Champions

La partita di questa sera, ovviamente, mette in palio un posto per la finale di Budapest di fine mese e ad attendere una delle due squadre ci sarà l' Arsenal di, che nella giornata di ieri ha eliminato l'. I bavaresi vogliono vincere davanti al proprio pubblico e raggiungere la finale europea per tenere vive le speranze di fare il Triplete. I parigini, dal canto loro, se detengono il titolo doe vogliono difenderlo. La grande sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video con la telecronaca di

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Il percorso dei due club nella fase ad eliminazione diretta

Avendo terminato la league phase al secondo posto in classifica conpunti totalizzati visto che ha perso soltanto contro l'Arsenal, il Bayern Monaco allenato dall'ex difensore centrale belgaha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nel primo turno della fase ad eliminazione diretta, il club bavarese ha affrontato l'guidata dae l'ha surclassata vincendo sia a Bergamo (1-6) e in Germania (4-1). Ai quarti, ha avuto luogo la grande sfida contro ile ha vinto sia all'andata (1-2) disputata al Bernabéu che al ritorno (4-3) giocato tra le mura amiche dell'Allianz Arena.

Parigi, Francia - 28 aprile 2026: Jamal Musiala del Bayern Monaco sfidato da Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain durante l'andata della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parc des Princes. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il Paris Saint-Germain che ha come tecnico lo spagnolo Luis Enrique, dal canto suo, ha concluso la league phase all'undicesimo posto avendo totalizzato 14 punti qualificandosi, in questo modo, ai Play-off. Qui ha affrontato il Monaco, eliminandolo con la vittoria per 2-3 all'andata ed il 2-2 del ritorno. Agli ottavi, il Psg ha incontrato il Chelsea battendolo sia tra le mura amiche del Parco dei Principi (5-2) che a Londra (3-0). Nel turno seguente, la squadra che milita Ligue 1 ha eliminato il Liverpool avendo vinto entrambi i match con lo stesso risultato, ovvero 2-0.

Probabili formazioni

Tra le fila dei padroni di casa, ci sono degli infortunati ma si tratta di calciatori giovani, mentre tra i grandi l'indisponibile risponde al nome di. Kompany, per questa sera, si affiderà alla formazione titolare e, soprattutto, al quartetto composto da Olise, Musiala, Luis Diaz e Kane. Il Psg, dal canto suo, schiererà la formazione titolare ma senza l'infortunato, che verrà sostituito da

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: V. Kompany

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; J. Neves, Vitinha, F. Ruiz; Doué, Dembélé, K'varatskhelia. Allenatore: L. Enrique

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