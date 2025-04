Il presidente del club tedesco sarà costretto a saltare la trasferta di domani sera contro l'Inter di Simone Inzaghi

Jacopo del Monaco 15 aprile 2025 (modifica il 15 aprile 2025 | 18:17)

Altro infortunio per il Bayern Monaco, che domani sera alle ore 21:00 affronterà l'Inter a San Siro in Champions League. Questa volta, però, non si è infortunato un giocatore, bensì il presidente. Il 70enne Herbert Hainer ha riportato la rottura del perone mentre praticava attività sportiva la scorsa domenica.

Bayern Monaco, il presidente Hainer si è infortunato La partita di domani tra Inter e Bayern Monaco mette in palio un posto in semifinale di Champions League. All'andata, i nerazzurri hanno vinto 1-2 in Germania. La squadra di Vincent Kompany, leggenda del Manchester City, è stata decimata da diversi infortuni che riguardano anche giocatori fondamentali per il gioco dei bavaresi. Tra le tante assenze, spiccano quelle del giovane talento Jamal Musiala, del difensore centrale Dayot Upamecano ma soprattutto di Alphonso Davies. Il terzino canadese, a causa della rottura del legamento crociato anteriore, dovrà stare ai box per diversi mesi.

Kompany, per la sfida di domani sera, potrà fare affidamento su diversi giocatori forti ed importanti. Tra questi, i centrocampisti Leon Goretzka e Joshua Kimmich, il classe 2001 Michael Olise, che all'andata è stato uno dei più pericolosi, e l'attaccante Harry Kane, il quale ha sprecato una grossa occasione da gol all'Allianz Arena. Dalla panchina potrà servire l'esperienza di Thomas Müller, alla sua ultima stagione con il Bayern.

Infortunio di Hainer: cos'è successo Domani, il Bayern dovrà fare a meno anche di un altro elemento importante. Questa volta, però, non si tratta di un giocatore. Come riportato dal quotidiano tedesco BILD, infatti, Herbert Hainer, presidente dei "Roten" (rossi) ha riportato un infortunio. Domenica, il 70enne tedesco stava praticando attività sportiva e si è rotto il perone. A causa di quest'episodio, quindi, non potrà seguire la sua squadra nella difficile trasferta italiana contro la formazione di Simone Inzaghi.