Bayern, il presidente: “Musiala può essere il prossimo Thomas Müller”

Herbert Hainer mette in guardia gli interessati alla 21enne stella dei bavaresi: "Faremo tutto il possibile per trattenerlo a lungo termine. Potrebbe rimanere qui per vent'anni".

Davide Capano Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 09:47)

Il contratto di Jamal Musiala con il Bayern Monaco non scade prima del 2026, ma il presidente del club Herbert Hainer sta già iniziando a escludere eventuali parti interessate.

Bayern, Hainer su Musiala — "Sono fiducioso e ottimista che rimarrà qui per molti anni a venire. Faremo tutto il possibile per trattenerlo a lungo termine. Potrebbe diventare il successore di Thomas Müller e rimanere qui per vent'anni", ha sottolineato, elogiando il 21enne centrocampista: "Molti hanno detto che potrebbe diventare il migliore al mondo. È incredibile vedere come si è sviluppato e cosa ha fatto qui".

Jamal Musiala in azione con la maglia del Bayern (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Il presidente ha parlato anche di Kimmich — Hainer, come riportato inoltre da Sky Sport Deutschland, non vuole rinunciare a Kimmich, il cui contratto scade a fine stagione: "Vorrei che finisse la sua carriera qui. Non nel 2025, ma tra molti anni...".

Musiala intanto sogna la Champions — "Voglio fare tutto il possibile per riportare la Champions League a Monaco, preferibilmente nella finale all'Allianz Arena nel 2025", aveva dichiarato Musiala alla Bild a metà giugno.

Jamal Musiala (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

"Vincere la Champions League con il Bayern? Sì, è possibile. Perché nessuna squadra è imbattibile, nemmeno il Real Madrid con Mbappé. Abbiamo la qualità e la squadra con cui possiamo competere per vincere la Champions League".