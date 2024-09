Matthäus: “Musiala fuori dai 30 per il Pallone d’Oro? È colpa del Bayern”

Il capitano della Germania campione del mondo nel 1990 ha dichiarato alla "Bild" che il Bayern “deve tornare a vincere” per far sì che il 21enne Jamal sia idoneo a lottare per il premio...

Davide Capano Redattore 9 settembre 2024 (modifica il 9 settembre 2024 | 10:42)

Parlando con il quotidiano "Bild", Lothar Matthäus ha dichiarato che per tornare a vincere il Bayern Monaco deve ritrovare "il senso di appartenenza" che, a suo dire, "si è completamente perso negli ultimi tempi" e che questo "deve crescere nuovamente nella squadra, ma anche nella dirigenza".

Bayern, Matthäus netto — Lo storico centrocampista si riferiva all'assenza di Jamal Musiala dai 30 candidati al Pallone d'Oro, un fatto che ha imputato ai recenti risultati collettivi. Avrebbe comunque incluso il suo connazionale, proprio come aveva fatto il giorno prima il direttore sportivo del Bayern Max Eberl.

"Con il malessere che ha regnato nel club negli ultimi due anni, nessun giocatore può vincere il premio", ha detto l'ex capitano della Germania.

Matthäus ha sottolineato che "per vincere i premi individuali, devi semplicemente vincere i titoli con la tua squadra" e ha ricordato quando ha vinto il premio come miglior giocatore della stagione.

"Ho vinto anche il Pallone d'Oro nel 1990 perché abbiamo giocato bene con l'Inter e siamo stati campioni del mondo con la Nazionale tedesca. Non importa quanto tu possa giocare individualmente e segnare molti gol, se non vinci nulla con la tua squadra, hai ancora poche possibilità di vincere questi premi", ha spiegato.

Lothar su Musiala — L'ex stella del Bayern ha osservato che Musiala "ha tutte le carte in regola per vincere il Pallone d'Oro: grazie alla sua comprensione del gioco, al suo movimento e alla sua gestione del pallone, può fare cose che la maggior parte delle persone non pensa nemmeno che siano possibili".

Jamal Musiala col Bayern a Wolfsburg lo scorso 25 agosto (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

"Di recente ha anche migliorato in modo significativo la sua capacità di segnare gol. Per questo è logico e giusto che stia puntando al Pallone d'Oro. E, naturalmente, penserà all'ambiente che lo circonda per capire dove può raggiungere al meglio questo obiettivo", ha commentato Matthäus.

"Prima di decidere se prolungare il suo contratto con il Bayern, che scade nel 2026, guarderà con attenzione a come il club si sta sviluppando in termini sportivi, dopo che le cose non sono state ideali di recente", ha concluso Lothar.