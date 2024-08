Musiala lancia il derby col Leverkusen: “Il Bayern può batterlo, ma…”

Jamal Musiala non ci sta. La giovane stella del Bayern Monaco , reduce da una stagione senza trofei, è determinata a riportare il club bavarese al vertice del calcio tedesco ed internazionale. L’amarezza per il double conquistato dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso brucia ancora, e Musiala , ha promesso che il prossimo anno ci sarà una decisa inversione di marcia.

In un’intervista a Sport1, Musiala ha espresso chiaramente la sua frustrazione per l’assenza di titoli nella scorsa stagione e ha lanciato un appello ai suoi compagni di squadra. "La scorsa stagione non abbiamo vinto un titolo e non vogliamo ripetere l'esperienza. Vogliamo invertire la marcia. Vogliamo tornare a vincere dei titoli nella prossima stagione" - ha dichiarato con fermezza il talento tedesco.

Musiala, sfida particolare al Bayer Leverkusen

Musiala ha inoltre messo in guardia la sua squadra dal commettere l'errore di guardare troppo ai successi degli altri, come quelli del Bayer Leverkusen. "Dobbiamo guardare a noi stessi. Dobbiamo allenarci duramente sempre e dobbiamo vincere quante più partite possibili. Noi possiamo battere tutti, anche il Bayer Leverkusen." Le sue parole risuonano come una vera e propria sfida al club campione di Germania in carica. Le sue parole trasformano la competizione tra Leverkusen e Bayern Monaco in un derby tra le due squadre.