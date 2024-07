Il Bayern Monaco pareggia con una squadra di quarta divisione tedesca

I bavaresi non sono riusciti a vincere il loro secondo test precampionato. In gol è andato il 18enne Nestory Irankunda.

Ancora senza João Palhinha, ma con Raphaël Guerreiro, che ha segnato anche nella prima gara, nell'undici titolare, i bavaresi hanno pareggiato 1-1 con il Düren, un club della quarta divisione del calcio in Germania (la Regionalliga West, ndr).

Anche con una formazione di lusso (solo un giocatore non era della prima squadra), la squadra allenata da Vincent Kompany era in svantaggio all'intervallo dopo la rete di Rafael Garcia Doblas.

Ora si prospettano partite più difficili: una doppia sfida contro il Tottenham e un ultimo test contro il Tirol in Austria prima che la stagione prenda ufficialmente il via contro l'Ulm di terza divisione negli ottavi di finale della Coppa di Germania. Per il Bayern, la Bundesliga inizia il 25 agosto contro il Wolfsburg di Tiago Tomás.