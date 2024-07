Rottach-Egern, l’ennesima umiliante sconfitta: il Bayern vince 14-1

Passano gli anni ma nonostante il Bayern abbia cambiato nuovamente guida tecnica, c'è una cosa che invece non cambia in nessun modo in casa bavarese ed è la scontatissima vittoria nell'amichevole di pre-stagione contro il modesto FC Rottach-Egern .

La squadra regionale tedesca incassa l'ennesima goleada contro la compagine di Vincent Kompany. 14-1 il punteggio finale in cui si è messo in luce Mathys Tel con una tripletta, doppietta per Adin Licina e in rete tra gli altri nove marcatori anche Raphael Guerreiro, autore del settimo gol.