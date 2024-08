Xabi Alonso: “Tutti conoscono il Bayer Leverkusen, pure alle Seychelles”

Il tecnico spagnolo è soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2023-2024, ma ritiene che il club debba aggiungere altro se vuole continuare a vincere titoli. "Dobbiamo aggiungere qualcosa, evolvere e migliorare", ha detto.

Davide Capano Redattore 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 10:33)

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha dichiarato che "il livello della scorsa stagione probabilmente non sarà sufficiente" per gli obiettivi della nuova annata.

Leverkusen, Xabi Alonso chiaro — Parlando in conferenza stampa, il tecnico basco ha minimizzato il "senso" di parlare di ciò che accadrà alla fine della stagione 2024-2025 nel maggio del prossimo anno, preferendo concentrarsi su ciò che accadrà questo agosto perché, ha detto, "meglio" i giocatori iniziano, "forse meglio" finiscono.

Xabi Alonso (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

"Ci sono molti elementi fondamentali che abbiamo. Ma queste basi probabilmente non sono sufficienti. Abbiamo bisogno di aggiungere qualcosa, di aggiornare, di aggiungere altre cose. Dobbiamo evolvere e migliorare", ha sottolineato.

Il coach del Leverkusen ha spiegato che i titoli vinti lo scorso anno hanno caricato il gruppo di "responsabilità", aspetto che "è positivo" per la squadra e per il club.

"Il Bayer Leverkusen è percepito in modo diverso. Lo vedo in Spagna. Lo vedo quando vado in vacanza: tutti conoscono il Bayer Leverkusen. Ero alle Seychelles e tutti sapevano cosa era successo durante la stagione. Questo rende il club, il marchio, ancora più grande", ha chiarito.

I pensieri di Xabi — Alonso ha dichiarato di avere "una buona squadra e alcuni buoni acquisti" che, a suo dire, "alzano il livello". "Aleix Garcia e Martin Terrier sono pronti ad avere un'influenza diretta. E Jeanuel Belocian ha fame".

Alla domanda sulle voci che vorrebbero il centravanti del Bayern Monaco Jonathan Tah in arrivo, Xabi ha detto che il tedesco "è molto importante", anche se è dubbioso sul suo futuro. "È molto importante, in campo e fuori, la sua influenza...si è sviluppato molto. Questa è la mia idea al momento. Ma non chiudo gli occhi di fronte alla situazione. Vediamo cosa succede. È completamente concentrato, è un grande professionista. Non ho motivo di lamentarmi", ha specificato Alonso.

In questo senso, il basco ha evitato di anticipare per il momento che "non ci saranno cambiamenti" nella rosa. "Siamo preparati per qualsiasi cosa possa accadere. Per il momento sono contento dei giocatori che abbiamo", ha concluso.