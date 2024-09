Nazionali, Kimmich nominato nuovo capitano della Germania

Kimmich sarà affiancato da due vice-capitani, il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger e l'attaccante dell'Arsenal Kai Havertz, quando assumerà il ruolo di capitano per le prossime partite di Nations League contro l'Ungheria sabato e l'Olanda il 10 settembre.

Il 29enne Kimmich non è mai stato il capitano permanente del Bayern o della Nazionale, ma ha spesso ricoperto il ruolo quando altri giocatori erano infortunati o indisponibili. L'ultima volta che ha iniziato una partita della Germania come capitano è stato in amichevole l'anno scorso.