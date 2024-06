Musiala: “Sogno la Champions, il Real di Mbappé non è imbattibile”

"Voglio fare tutto il possibile per riportare la Champions League a Monaco , preferibilmente nella finale all'Allianz Arena nel 2025", ha detto Musiala. La giovane stellina del Bayern e della Nazionale tedesca è consapevole che per raggiungere un tale traguardo bisognerà assimilare la filosofia di gioco del nuovo allenatore: "Prima dobbiamo abituarci alle nuove idee e al nuovo sistema di Kompany . Ci sarà tempo per pensarci, ora voglio concentrarmi sull'Europeo ".

"Il Real di Mbappé non è imbattibile"

Ovviamente per trasformare il sogno in realtà, il suo Bayern dovrà fare i conti con il solito Real Madrid che nell'ultima edizione ha eliminato in semifinale proprio i bavaresi. Nonostante l'acquisto di Mbappé, i blancos non spaventano Musiala: "Vincere la Champions League con il Bayern? Sì, è possibile. Perché nessuna squadra è imbattibile, nemmeno il Real Madrid con Mbappé. Abbiamo la qualità e la squadra con cui possiamo competere per vincere la Champions League".