Pollice alto di Jamal Musiala. L'asso tedesco del Bayern Monaco ha apprezzato particolarmente il colpo piazzato dal suo club di appartenenza in queste ore di calciomercato, Michael Olise. I bavaresi hanno annunciato l'ufficialità dell'arrivo del 22enne francese dal Crystal Palace tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social. Il classe 2001, autentico protagonista con la maglia delle Eagles nell'ultima stagione in Premier con 10 reti e 6 assist in 19 presenze, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Trasferimento a titolo definitivo, con il Bayern che ha scucito 53 milioni di euro.