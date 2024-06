Musiala: “La mia esultanza viene dal Basket, mi ispiro a Carmelo Anthony”

È il protagonista indiscusso delle prime due gare della Germania che, con un turno di anticipo, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo 2024. A segno in apertura contro la Scozia e nella 2ª giornata contro...

È il protagonista indiscusso delle prime due gare della Germania che, con un turno di anticipo, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale dell' Europeo 2024. A segno in apertura contro la Scozia e nella 2ª giornata contro l' Ungheria ; Jamal Musiala è l'idolo dei tifosi tedeschi, il centrocampista del Bayern Monaco è stato l'autentico trascinatore della squadra di Nagelsmann nelle fasi iniziali della kermesse continentale.

Alla vigilia della gara con la Scozia , noi di Derbyderbyderby.it ve lo avevamo anticipato: "La Germania punterà su Musiala e Wirtz" . Detto fatto, entrambi sono andati a segno nel match di apertura, Jamal si è addirittura ripetuto nella 2ª giornata. Classe 2003 , dal 2019 al Bayern Monaco , dal 2020 stabilmente in prima squadra e da allora è diventato una pedina imprescindibile dello scacchiere tecnico-tattico dei bavaresi.

A 21 anni ha già vinto tutto, lo scorso anno una sua rete nei minuti conclusivi contro il Colonia ha regalato la Bundesliga al Bayern , nello scontro diretto a distanza col Borussia Dortmund . Cosa manca in bacheca? Ah già, l' Europeo e chissà che il desiderio non possa diventare realtà nelle prossime settimane

L'esultanza alla Carmelo Anthony

Dopo il gol siglato all'Ungheria, Jamal Musiala si è portato tre dita alla testa. Un'esultanza particolare che il centrocampista del Bayern e della Germania ha spiegato in conferenza stampa: "Il tre alla testa? La mia esultanza deriva dal basket, mi ispiro a Carmelo Anthony". Dalla stella teutonica all'ex stella della pallacanestro a stelle strisce che in carriera ha indossato le canotte di Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Blazers e Los Angeles Lakers.