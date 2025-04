Bayern Monaco-Inter: dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE

Le informazioni e i dettagli sull'importante sfida e dove seguirla in diretta

Manca ormai pochissimo per Bayern Monaco-Inter. È già tempo di scendere nuovamente in campo per i nerazzurri, pronti per il big match dei quarti di andata di Champions League contro i tedeschi. Archiviato il mezzo passo falso in trasferta contro il Parma, domani martedì 8 aprile alle 21:00 Dimarco e compagni sono chiamati alla reazione d'orgoglio contro la corazzata di Kompany, perseguendo ancora la possibilità di restare in corsa per tutte le competizioni stagionali. Sarà gara vera e di sicuro non semplice, con il return match che si disputerà a San Siro, aspetto da non sottovalutare per i nerazzurri che potranno giocarsi il tutto per tutto tra le mura amiche la prossima settimana.

Il momento delle due squadre — Bayern Monaco-Inter evoca da sempre ricordi molto speciali per i tifosi nerazzurri. La mente infatti, va subito al 22 maggio 2010, la notte del triplete e della vittoria a Madrid nella finale di Champions proprio contro i tedeschi. Quest'anno rappresenterà comunque un tassello importante per la scalata al sogno nerazzurro, con la volontà di centrare il triplete o persino il poker considerando anche il mondiale per club. La squadra di Inzaghi sta bene, nonostante sia reduce da un weekend al di sotto delle aspettative: il pari in trasferta contro il Parma ha preoccupato tifosi e addetti ai lavori, in attesa della sfida di stasera tra Bologna e Napoli, con gli azzurri che potrebbero approfittarne avvicinandosi nuovamente alla vetta della classifica.

Per il Bayern Monaco, l'ultimo turno di campionato ha regalato una roboante vittoria per 3-1 in trasferta contro l'Asburgo, confermandosi in vetta alla classifica. In gol Kane e Musiala, con quest'ultimo infortunatosi al 54'. Gli esami ai quali si è sottoposto nei giorni seguenti hanno evidenziato uno strappo muscolare al tendine del ginocchio sinistro, un infortunio più serio del previsto che non lo lascerà recuperare per il big match contro i nerazzurri. L'infermeria resta molto affollata per i tedeschi: out al contempo anche Davies, Ito e Upamecano con le condizioni di Neuer e Coman da verificare. Insomma, numerosi problemi da valutare in poco più di 24 ore per Kompany, alle prese con la migliore formazione da schierare per far sua la gara di andata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le probabili formazioni — In casa Inter importante recupero lampo per Bastoni, così come sono tornati disponibili e schierati contro il Parma anche Dimarco, Lautaro e Arnautovic. Da verificare le condizioni di Calhanoglu dopo una botta ricevuta proprio nella gara di sabato, che dovrebbe però recuperare per il big match di domani. Gli unici indisponibili restano Zielinski, Dumfries e Taremi, con Simone Inzaghi che valuta la migliore formazione per contrastare le stelle del Bayern. In porta c'è come sempre Sommer, con la difesa a tre composta dall'esperienza di Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo la qualità di Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, supportati dalla spinta di Darmian e Dimarco. In attacco la tecnica e la potenza fisica di Lautaro e Thuram.

Per il Bayern Monaco l'entusiasmo di giocare la gara di andata tra le mura amica, consci che si tratti di una chance molto importante per ipotecare subito il passaggio del turno. Kompany è alle prese con i lungodegenti e su come sostituire al meglio l'infortunato Musiala: al suo posto ha chiamato in causa Muller, per dare ancora più qualità al reparto. Tra i pali al momento è confermato il nuovo forfait di Neuer: al suo posto ancora il giovanissimo classe 2003 Urbig che sta ben figurando. In attacco recuperato il fuoriclasse Harry Kane, supportato da Sané, Olise e proprio Muller, per un 4-2-3-1 a trazione anteriore ma molto equilibrato.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Bayern Monaco-Inter: dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE — Il big match tra Bayern e Inter valido per l'andata dei quarti di finale della blasonata competizione in programma martedì 8 aprile alle ore 21, sarà visibile come di consueto in diretta su Sky Sport e NOW, con un ampio pre partita e post partita, interviste e approfondimenti. Il match sarà disponibile in 4K e per gli abbonati anche in streaming live sui dispositivi mobili tramite l'app Sky Go e NOW TV, per gustarsi la sfida in qualsiasi luogo, confermando un'offerta come sempre molto ampia per tutta la Champions League. Il pre partita sarà disponibile anche su Inter Tv, con approfondimenti e aggiornamenti a partire dalle 19.30 sui canali tv e sulla piattaforma Youtube fino alle 20:15, per poi dare appuntamento al post partita.