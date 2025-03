L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Il Bayern Monaco affronterà il Bayer Leverkusen in quello che un vero e proprio euroderby tedesco nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento all'Allianz Arena mercoledì 5 marzo alle ore 21:00. La sfida di ritorno è in programma martedì 11 marzo alla BayArena con fischio d'inizio sempre alle ore 21:00.

Alla vigilia dell'atteso match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany. Ecco le sue dichiarazioni: "È ancora una partita tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Entrambe le squadre hanno molta qualità individuale e molta intensità. Le tre partite precedenti sono state tre storie diverse. Il Leverkusen si è guadagnato il diritto di essere visto come il miglior avversario. Non vediamo l'ora di giocare questa partita di livello".

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, le parole di Kompany alla vigilia del match — Come affronterà questa partita il Bayern Monaco? Kompany non vuole sbilanciarsi: "Non dirò troppo sulla partita di domani. Rimango coerente. Giocheremo in casa, vogliamo dare il massimo. Ci stiamo preparando per dare il massimo già domani. Non stiamo lavorando per fare meno domani e di più nel match di ritorno.

Sicuramente la partita di ritorno tra una settimana gioca un ruolo importante, non puoi perderlo di vista. Domani giochiamo però in casa, il che richiede anche un buon approccio a livello mentale. Domani non è tutto o niente, non dobbiamo dimenticare che ci sono due partite. Ma domani giocheremo in casa, dove può sempre succedere qualcosa di speciale. Ogni partita contro di loro è stata davvero una questione di dettagli. Le tre partite contro il Bayer Leverkusen sono state tutte molto diverse. Non mi aspetto grandi differenze in queste due partite, ma non si sa mai. Non vogliamo rivelare troppo".

Sulle possibili novità in vista del quarto confronto stagionale contro il Bayer Leverkusen: "È sempre una possibilità. Spesso si parla di dettagli. Le partite finora sono sempre state al limite, c'è sempre stato molto da fare a livello tattico contro il Leverkusen. Puoi prepararti quanto vuoi, ma quando superi la linea bianca tocca ai giocatori".

La sfida tra Musiala e Wirtz — "Ogni giocatore deve percorrere la sua strada - ha proseguito Kompany in merito alla sfida tra i gioielli delle due squadre, Jamal Musiala da una parte e Florian Wirtz dall'altre -. È fantastico per la Germania avere entrambi questi giocatori. Speriamo di riuscire a contenere le qualità del Leverkusen come squadra e di ottenere la migliore prestazione dai nostri singoli giocatori. Non voglio però esaltare i due ragazzi". Su Kimmich: "Per una partita come questa devi essere sempre al top della forma. Aleksandar Pavlović è out, spero che torni presto".

Il Bayer Leverkusen ha cinque giocatori diffidati. Kompany risponde così sull'argomento: "Potrebbe avere un impatto sui giocatori che hanno ricevuto cartellini gialli. Devi dare tutto in ogni situazione, ci saranno momenti in cui non avrai tutto sotto controllo. È importante che il nostro focus principale sia su ciò su cui possiamo influire".