I bavaresi travolgono il Lipsia 6-0 con tripletta di Kane e gol di Diaz: l’allenatore del Bayern si complimenta con la sua squadra per la grande prestazione

Eugenio D'Antonio 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 12:20)

La Bundesliga 2025/26 è iniziata con un’autentica dimostrazione di forza da parte dei campioni in carica del Bayern Monaco. All’Allianz Arena, i bavaresi hanno travolto il Lipsia con un clamoroso 6-0, trascinati dalle reti di Luis Diaz e soprattutto da Harry Kane, autore di una tripletta. Un exploit che, però, ha sorpreso lo stesso allenatore Vincent Kompany, che nelle interviste post-partita ha ammesso di non essersi reso conto in tempo reale della prodezza del suo centravanti.

Le parole di Kompany e il record sfiorato Al termine della gara, Kompany ha preferito spostare l’attenzione sulla preparazione e sulla mentalità del gruppo, dichiarando che il Bayern deve pensare soltanto a vincere e a crescere. «Nemmeno mi ero accorto che Kane avesse segnato tre gol, l’ho saputo dopo la partita», ha ammesso sorridendo. L’hat-trick del centravanti è stato uno dei più rapidi nella storia del campionato, vicino al record di Klaus Fischer del 1971. Con questa tripletta, Kane ha raggiunto quota otto hat trick in Bundesliga in appena tre stagioni, confermandosi uno dei bomber più prolifici d’Europa.

Kane devastante, Diaz subito protagonista —

Il match è stato un monologo bavarese sin dall’inizio. Michael Olise ha aperto le danze, seguito dal gol del nuovo acquisto Luis Diaz, arrivato dal Liverpool per 70 milioni di euro e subito incisivo. Il colombiano non solo ha trovato la rete del 2-0, ma ha firmato anche due assist nella ripresa per Harry Kane, grande mattatore del secondo tempo. L’attaccante inglese ha messo a segno tre gol in appena quattordici minuti (64’, 74’, 78’), annientando le speranze del Lipsia, che si è visto anche annullare una rete dal VAR. Un debutto stagionale travolgente che ribadisce le ambizioni di una squadra determinata a dominare ancora.