Fresco di titolo di Campione di Germania, il Bayern Monaco ospita questo pomeriggio l'Heidenheim all'Allianz Arena in una partita importante non per il risultato ma per tutt'altro. In vista della partita di oggi pomeriggio, la squadra di Vincent Kompany si è resa protagonista di una grande iniziativa in sostegno della fidanzata di Eren Dinkçi, difensore della squadra ospite.

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Eren Sami Dinkci, difensore dell'Heidenheim. Qui con la maglia del Friburgo. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)

Bayern Monaco, la fidanzata di Eren Dinkçi ha la leucemia: l'iniziativa dei bavaresi

Grande iniziativa in occasione della partita casalinga

In concomitanza con la sfida contro

l'Heidenheim, alle ore 15:30, i campioni di Germania, insieme alla loro attiva tifoseria, tra cui "Bayernfans helfen eV" e il Registro tedesco dei donatori di midollo osseo (DKMS), stanno organizzando una campagna di registrazione per potenziali donatori di cellule staminali.

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Si tratta di una iniziativa veramente toccante programmata in sostegno della fidanzata di Eren Dinkçi. A metà aprile, il giocatore dell'Heidenheim (in prestito dal Friburgo) ha annunciato pubblicamente la diagnosi di cancro della sua ragazza Cinja. I medici hanno diagnosticato alla compagna dell'attaccante la leucemia alla fine di gennaio.

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Per questo motivo, la squadra in cui milita il 24 enne ha recentemente organizzato un'altra campagna di registrazione durante la partita casalinga contro il St. Pauli di sabato (2-0), alla quale hanno partecipato 455 tifosi. Oggi, il Bayern Monaco ha deciso di fare lo stesso. In vista della partita di oggi, sono stati allestiti diversi punti di raccolta DKMS sul piazzale antistante l'Allianz Arena e di fronte alla Welcome Zone Ovest, all'ingresso VIP dello stadio, dove i tifosi potranno registrarsi come potenziali donatori di cellule staminali per persone affette da tumori del sangue.

Il presidente Herbert Hainer (71) ha pubblicamente chiesto ai 75.000 spettatori di partecipare alla campagna DKMS: “Se potete salvare vite umane, non esitate. La famiglia del Bayern è enorme: ognuno di noi può fare grandi cose qui”. Iniziativa alla quale ha partecipato anche il portiere e capitano dei bavaresi, Manuel Neuer: "Qui ognuno può salvare delle vite! È impressionante quanto si possa ottenere con così poco sforzo".

Lo stesso ha fatto anche la giocatrice della nazionale tedesca Lena Oberdorf, che si è già iscritta insieme a Klara Bühl e Linda Dallmann: "Nel calcio si parla spesso di grandi avversari - ha dichiarato Oberdorf - ma fuori dal campo molte persone affrontano una sfida ben più grande nella lotta contro i tumori del sangue. Per questo motivo, per me è importante essere disponibile come potenziale donatrice di cellule staminali".

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