Per il ritorno delle semifinali di Champions League all’Allianz Arena, è prevista la presenza di almeno 3.700 sostenitori del Paris Saint-Germain, pronti a seguire la squadra nella delicata sfida contro il Bayern Monaco. Il settore ospiti è andato esaurito in tempi rapidissimi, mentre chi è rimasto senza biglietto sta tentando di reperirli sul mercato secondario, dove i prezzi sono già lievitati in modo significativo. L’entusiasmo è stato alimentato anche dallo spettacolare 5-4 dell’andata, una gara ricca di gol e intensità che ha catturato l’attenzione generale. Nonostante ciò, la disponibilità per assistere dal vivo al match resta ormai molto limitata, segno della grande attesa per una sfida di altissimo livello.

PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Luis Diaz del Bayern Monaco subisce un fallo da William Pacho del Paris Saint-Germain, che porta all'assegnazione di un calcio di rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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Le dichiarazioni di un frequentatore del Parco dei Principi

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Come riporta L'Equipe, la grande richiesta per il ritorno di Champions League ha fatto esplodere il mercato della rivendita, dove i prezzi sono rapidamente aumentati. Su alcune piattaforme si è passati da cifre già elevate fino a un minimo di circa 1.400 euro, con punte che hanno raggiunto anche gli 8.000 euro. La situazione ha lasciato diversi tifosi a mani vuote e con un forte rammarico, come nel caso di alcuni sostenitori che hanno raccontato di aver visto i prezzi diventare improvvisamente inaccessibili rispetto ai giorni precedenti. "Sono mentalmente distrutto. Avevo controllato i prezzi dei biglietti prima della partita d'andata ed erano molto più accessibili. Ora non posso più permettermeli, prezzi troppo alti, cose assurde", dichiara un tifoso. "Farò il viaggio di andata e ritorno da Monaco all'Île-de-France il giorno della partita". "Significa un viaggio di dieci ore, ma per la squadra del cuore si fa questo ed altro", le parole di Hamid, altro supporter.

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L'attesa del ritorno della semifinale

Tra i tifosi delcresce l’attesa per la semifinale dicontro Bayerne c’è chi, come Daniel, non ha saltato neppure una partita europea della stagione e sogna di vedere finalmente il successo a Monaco dopo diverse delusioni recenti. Grazie al programma di prelazione riservato agli abbonati di lunga data, ha potuto organizzarsi con largo anticipo, scegliendo di raggiungere la Germania in treno per contenere i costi, affrontando comunque un lungo viaggio e una notte di permanenza prima del rientro.

A Parigi si stanno preparando diverse iniziative per vivere la gara collettivamente anche senza essere allo stadio: al Parc des Princes sono previste proiezioni del match in spazi dedicati agli abbonati, come l’auditorium e l’area hospitality, con accessi a pagamento e formule differenti. L’entusiasmo è tale che molti tifosi iniziano già a guardare oltre, immaginando un’eventuale finale e pianificando persino viaggi futuri, segno di una passione che resta altissima attorno al club parigino.

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