Bayern Monaco, inaugurata la statua dedicata a Franz Beckenbauer

Il club bavarese ha svelato con una toccante cerimonia la statua dedicata a Franz Beckenbauer, icona del calcio mondiale scomparso nel 2024

Luca Paesano Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 19:53)

Il Bayern Monaco celebra ancora una volta la leggenda di Franz Beckenbauer. Quest’oggi, all’indomani di quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno, il club ha svelato la statua in bronzo dedicata al Kaiser all’esterno dell’Allianz Arena. L’opera è soltanto l’ultima di una serie di onorificenze realizzate in memoria dell’ex calciatore tedesco, scomparso nel gennaio 2024 all’età di 78 anni.

Statua Beckenbauer, l’omaggio del Bayern Monaco — La sua tipica posa elegante, lo sguardo alto e proiettato in avanti e il piede destro appoggiato sul pallone: un’immagine che sintetizza la classe, la visione di gioco e la leadership maestosa del leggendario calciatore tedesco, unico nella storia a vincere un Mondiale sia in campo che in panchina. La sua statua si trova a qualche metro di distanza da quella di un’altra icona del Bayern Monaco e della Germania, ovvero Gerd Muller.

La cerimonia, che ha avuto luogo questa mattina all’esterno dell’Allianz Arena, è avvenuta alla presenza di 300 ospiti d’onore invitati dal club. “Essere qui oggi, inaugurare la statua e vedere quante persone sono venute è un momento toccante. Negli ultimi anni ho stretto una grande amicizia con Franz. Ci manca a tutti, non solo come calciatore, ma soprattutto come persona”, ha dichiarato il presidente del Bayern, Herbert Hainer, ricordando l’amicizia e il legame umano che lo univa a Beckenbauer.

Il tributo non si è fermato alla statua: la maglia rossa numero 5 del Bayern è stata dipinta anche sulle travi dell’Allianz Arena e la strada che conduce allo stadio è stata ribattezzata Franz Beckenbauer Platz, a testimonianza del segno indelebile lasciato dal campione. Vincitore di Bundesliga, Coppe dei Campioni e Mondiali, oltre ad esser l'unico difensore ad aver ricevuto due Palloni d'Oro, Beckenbauer resta un punto di riferimento unico nella storia del calcio globale.