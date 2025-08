Franz Beckenbauer Supercup: nasce una nuova tradizione

Il 16 agosto 2025 andrà in scena la prima edizione della Franz Beckenbauer Supercup, nuovo nome ufficiale della tradizionale Supercoppa tedesca. La partita, che vedrà lo Stoccarda ospitare il Bayern Monaco alla MHP Arena, sarà un evento storico non solo per la posta in palio, ma per l’omaggio a uno dei più grandi del calcio mondiale: Franz Beckenbauer.