In memoria di Franz Beckenbauer, sotto il tetto dello stadio all'altezza della curva nord verrà esposta un'enorme maglia

Danilo Loda 4 marzo - 13:14

Il legame storico tra il Bayern Monaco e il suo “Kaiser” si rafforza ancora, grazie a un tributo unico che sarà visibile in ogni partita casalinga. In occasione del 125° anniversario del club, il Bayern ha deciso di appendere, sotto il tetto dell'Allianz Arena, una gigantesca maglia che porta il nome di Franz Beckenbauer e il leggendario numero 5, simbolo indelebile dell’icona del calcio tedesco.

Kaiser Franz per sempre nella casa del Bayern Monaco — Questo gesto rappresenta un riconoscimento speciale, mai concesso in precedenza ai calciatori del Bayern. L'usanza di esporre le maglie sotto il tetto di uno stadio, sebbene comune in sport nordamericani come hockey su ghiaccio, basket, baseball e football americano, qui assume un significato particolare. Infatti, non è la prima volta che un club di Monaco adotta questa tradizione: già gli stadi del BMW Park e del SAP Garden, sedi della squadra di basket del Bayern, esibiscono maglie dedicate ai campioni del passato come Steffen Hamann e Demond Greene.

La maglia, alta 15,70 metri e larga 10,54 metri, è composta da 32 singoli pezzi di tessuto in fibra di vetro non infiammabile, e verrà apposta sopra la curva nord dell’Allianz Arena, scelta in consultazione con i tifosi della curva sud. Un dettaglio significativo, in quanto il club ha recentemente deciso di non assegnare più il numero 5 in futuro, rendendo così permanente il legame tra il “Kaiser” e il Bayern.

Il debutto nel derby di Champions League — Il tributo sarà inaugurato mercoledì sera, in occasione della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, offrendo così a tutti i visitatori dello stadio un omaggio visivo che celebra non solo la figura di Franz Beckenbauer, ma anche la storia e i valori del club bavarese. Il presidente dell'FC Bayern, Herbert Hainer, ha commentato: "Il profondo legame del club con il nostro 'Kaiser' dovrebbe essere sempre visibile. Siamo lieti che il club renda omaggio a Franz Beckenbauer in questo modo straordinario nella sua Allianz Arena."