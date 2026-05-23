Questa sera va in scena l'ultimo atto della Coppa di Germania 2026. All'Olympiastadion di Berlino si contenderanno il titolo Bayern Monaco-Stoccarda. I bavaresi cercano di riportare all'Allianz Arena quel trofeo che ormai manca da sei anni, mentre gli Svevi invece sono chiamati a difendere la coppa conquistata la scorsa stagione. Rivediamo il percorso delle due finaliste fino alla finale di questa sera.

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Bayern Monaco-Stoccarda, la strada per Berlino: il percorso in Coppa di Germania delle due finaliste

Questa sera la Germania avrà tutti gli occhi puntati su Berlino. All'Olympiastadion andrà in scena la finale di(Coppa Nazionale) tra Bayern Monaco-Stoccarda . Come accennato, la squadra di Vincentproverà a fare il double dopo aver dominato la Bundesliga. In caso di successo, i bavaresi tornerebbero a vincere la competizione dopo 6 anni e toccando, inoltre, le 21 vittorie.

Per lo Stoccarda, invece, si tratta della finale di Coppa di Germania consecutiva. Dopo la vittoria della scorsa stagione, la squadra dell'ex di turno, Sebastian Hoeneß, è dunque chiamata a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno ma l'avversario sarà di un livello del tutto opposto rispetto all'Arminia Bielefeld. Basti pensare che gli Svevi vengono da ben 5 KO di fila contro i bavaresi (5-0 e 4-2 in questa stagione), ma come si sa "le finali sono gare secche".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 19 APRILE: Harry Kane e Dayot Upamecano del Bayern Monaco festeggiano la vittoria della squadra dopo la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Allianz Arena il 19 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

Il percorso di Bavaresi e Svevi

Il debutto delnella Coppa di Germania è stato molto più difficile del previsto. Contro il modesto(terza divisione tedesca) i bavaresi si sono visti rimontare il doppio vantaggio per poi trovare la rete decisiva del 3-2 grazie a Kane solo al 94'. Meno faticoso si è rivelato l'impegno nel secondo turno contro il, vinto con un dominate 4-1. Negli ottavi di finale la squadra di Kompany ha avuto ragione dell'non senza fatica (3-2).

Al turno successivo, il primo vero cliente scomodo per i bavaresi: il Lipsia. Dopo lo 0-0 dei primi 45', nella ripresa Kane e Luis Diaz risolvono la pratica nel giro di 180 secondi per il 2-0 finale. Con lo stesso risultato, i Giganti sconfiggono i rivali del Bayer Leverkusen e, guarda caso, sono nuovamente Kane e Diaz a portare la squadra alla vittoria e, di conseguenza, alla finale.

FC Bayern vs Stuttgart em finais:



🏆✅ 5x2 VfB - DFB-Pokal 1985/86

🏆✅ 2x0 VfB - DFB-Ligapokal 1997/98

🏆✅ 3x2 VfB - DFB-Pokal 2012/13

🏆✅ 2x1 VfB - Franz Beckenbauer Supercup 2025/26



O Bayern venceu 45 de seus 54 jogos oficiais nesta temporada (6E, 3D). Outra vitória hoje… pic.twitter.com/SU2cpcLUL7 — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) May 23, 2026

Come il Bayern Monaco, anche lo Stoccarda non ha avuto per niente vita facile al primo turno. Anzi, gli Svevi hanno avuto la meglio contro il meno quotato Eintracht Braunschweig (seconda divisione) solo dopo i tiri dal dischetto dopo che i 120' si erano conclusi con uno spettacolare 4-4. Al turno successivo, i campioni in carica trovano il Magonza che sconfiggono per 2-0. Con lo stesso risultato eliminano agli ottavi di finale il Bochum.

Ai quarti di finale, invece, lo Stoccarda è ospite della sorpresa Holstein Kiel (seconda divisione). Qui i biancorossi faticano nel primo tempo ma nella ripresa segnano ben 3 reti chiudendo la partita sul 3-0 finale. L'ultimo atto prima della finale, vede la squadra di Hoeneß incontrare il Friburgo, Dopo l'1-1 dei 90', i padroni di casa trovano la rete della vittoria al 119' con Tiago Tomas.

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