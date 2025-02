Bayern Monaco-Werder Brema, quote e pronostico: crolla il segno 1 a 1.11

Bayern Monaco e Werder Brema si sfidano in occasione della ventunesima giornata di Bundesliga: ecco quote e pronostico del match

Nell'ultimo turno di campionato Kane e compagni hanno battuto 4-3 l' Holstein Kiel in casa, mentre il Werder Brema, ottavo a quota 30 punti, ha vinto di misura 1-0 contro il Mainz . Considerando gli ultimi 72 confronti tra le due formazioni, il Bayern Monaco ha ottenuto 46 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, con una differenza reti nettamente a favore (162-74). La formazione bavarese ha vinto 21 delle ultime 33 partite casalinghe giocate contro il Werder Brema, con 6 pareggi e 6 sconfitte. Anche in questo caso differenza reti ampiamente a favore del Bayern Monaco (83-34).

Negli ultimi 10 precedenti dominio assoluto del Bayern, con 8 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Nella gara d'andata, valevole per il quarto turno di Bundesliga, netto 5-0 rifilato dai bavaresi in trasferta al Weserstadion di Brema. Nella scorsa stagione il Bayern ha battuto il Werder Brema 4-0 in trasferta, in occasione della prima giornata di campionato. Il Werder Brema ha invece espugnato l'Allianz Arena nel match di ritorno per 1-0 grazie al gol di Mitchell Weiser il 21 gennaio 2024 (diciottesima giornata di campionato).