Bayern Monaco-Werder Brema, sfida tra giovani talenti

Bayern Monaco-Werder Brema non è solo un grande classico di Bundesliga ma una sfida tra giovani talenti già in evidenza in prima squadra.

Gennaro Dimonte 26 settembre - 08:43

Bayern Monaco-Werder Brema è l'anticipo della quinta giornata di Bundesliga. Venerdì 26 settembre all'Allianz Arena andrà in scena una sfida che, in passato è stata anche una battaglia per vincere il campionato. Tanti i giovani talenti che possono incidere in questa stagione e in particolare il match da ambo le parti. Diamo uno sguardo ai ragazzi che si stanno già ritagliando uno spazio importante nelle rispettive rose.

Da Pavlovic a Karl, i giovani del Bayern Monaco coltivati in casa — Aleksandar Pavlovic è l'esempio più lampante di giocatore creato in casa. Il centrocampista classe 2004 non è più una sorpresa ma in questa stagione sembra essere diventato leader indiscusso della squadra. Nonostante i soli 21 anni ha già all'attivo oltre 60 presenze con i bavaresi e si è reso protagonista di ottime giocate finora.

Il futuro è roseo in mezzo al campo per il Bayern Monaco anche grazie a Tom Bischof. Prelevato per una cifra irrisoria di 300 mila euro, il trequartista 20enne proviene da una stagione da 31 presenze, 5 gol e 2 assist con l'Hoffenheim. Giocatore dal grandissimo talento, ha esordito in Bundesliga a 17 anni stupendo tutti per personalità e qualità. Vincent Kompany lo sta impiegando in tutte le competizioni, dimostrando di volersi fidare e di puntare sul ragazzo.

Lennart Karl è l'altro prodotto made in Bavaria. Il talentuosissimo trequartista classe 2008 si sta ritagliando uno spazio di tutto rispetto con i grandi finora. Una presenza al Mondiale per Club e tre in Bundesliga finora per un giocatore che è andato in doppia cifra di gol e assist con la formazione U19 nel 2024-2025. Già 7 gol in 13 gare con la Germania U17.

Bayern Monaco-Werder Brema, quanti giovani in campo per gli ospiti! — Il Werder Brema ha iniziato un lungo percorso basato sulla crescita dei giovani talenti in campo e i risultati iniziano a intravedersi. In difesa Karim Coulibaly sta facendo grandissime cose. Il centrale classe 2007 è ormai un titolarissimo di questo club e ha anche segnato un gol in Bundesliga nel suo primo anno da Senior. Prodotto dell'Amburgo, spicca per fisicità e pericolosità in area di rigore con il suo colpo di testa. Già in pianta stabile nell'U19 della Germania, si candida a essere uno dei giocatori attenzionati per la Nazionale maggiore.

La carica dei 2007 non finisce qui. Anche Patrice Covic si sta ritagliando uno spazio importante in questa squadra. Il centrocampista nato in Croazia ma di nazionalità tedesca ha già giocato 4 partite con il Werder, più una di coppa. Abilità da trequartista per un ragazzo che è andato in doppia cifra nella stagione in U19 ed è cresciuto calcisticamente nell'Hoffenheim.

Davanti c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Keke Topp e Samuel Mbangula meritano un discorso a parte, con il primo che è cresciuto nel Brema e il secondo nella Juventus. Già diverse stagioni in Bundesliga per il 21enne tedesco che, nel mezzo ha anche giocato un anno in seconda divisione con lo Schalke 04. Già un gol e tre assist per l'ala belga, reduce dall'esperienza positiva con la Juventus da 3 gol e 4 assist.

Una piccola nota di merito per Salim Musah, giovane punta 18enne che nelle formazioni giovanili ha fatto benissimo e per il momento viene impiegato con il Werder Brema 2 in Regionalliga Nord. Già 3 gol e 3 assist per un ragazzo di quasi 2 metri.