Borussia Mönchengladbach-Werder Brema, i precedenti tra le due squadre

Entrambe le squadre, che hanno collezionato solo un punto nelle prime due partite di campionato, vogliono conquistare i tre punti

Jacopo del Monaco 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 10:32)

La sfida tra il Borussia Mönchengladbach ed il Werder Brema è il posticipo della terza giornata di Bundesliga. Le due squadre si affronteranno nella giornata di oggi alle ore 17:30 presso il Borussia-Park. In attesa del calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra Fohlen e Grün-Weißen.

Borussia Mönchengladbach-Weder Brema, i precedenti — I due club teutonici, allenati rispettivamente dallo svizzero Gerardo Seoane e da Horst Steffen, si trovano nella stessa situazione in campionato. Entrambe hanno un punto in classifica dopo aver pareggiato una partita e perso l'altra. In DFB-Pokal, ovvero la coppa nazionale, il Borussia ha staccato il pass per il turno successivo battendo 2-3 l'Atlas Delmenhorst, mentre il Werder ha salutato subito la competizione a causa della sconfitta per 1-0 contro l'Arminia Bielefeld, che ha giocato e perso la finale dell'ultima edizione contro lo Stoccarda.

Dalla stagione 1965/1966 fino ai giorni nostri, le due squadre si sono affrontate 118 volte nella loro storia, col Gladbach che ha vinto 47 partite, sei in più rispetto ai loro avversari di oggi, mentre i pareggi sono stati 28. Anche per quanto riguarda le reti, i padroni di casa sono in vantaggio: 211 contro le 183 del Werder Brema.

Statistiche in Bundes e partite importanti Nella massima competizione tedesca, le due squadre hanno giocato contro per 110 volte. Il Borussia Mönchengladbach hanno ottenuto 43 vittorie e 28 pareggi, mentre i biancoverdi ne hanno vinte 39, delle quali l'ultima risalente al 5-1 del 1° ottobre 2022, in cui Niklas Fullkrug ha realizzato una doppietta e, per i Fohlen, ha segnato Marcus Thuram, oggi all'Inter.

La scorsa stagione, il Gladbach ha vinto entrambe le sfide segnando ben 8 gol: 4-1 in casa e 2-4 in trasferta, con Alassane Pléa autore di una tripletta. Considerando le 55 partite della massima competizione tedesca disputate a Mönchengladbach, i padroni di casa hanno collezionato 32 vittorie, 12 pareggi ed 11 sconfitte. I biancoverdi, invece, non vincono in casa della Squadra del Basso Reno dall'1-4 datato 23 ottobre 2010.