Dal Milan agli sfoghi social: Boniface alla fine firma col Werder Brema

Dal rifiuto del Milan allo sfogo social, il nigeriano alla fine decide di ritornare in Germania per la sua nuova avventura, in cerca di gol e riscatto personale
Michele Massa
Michele Massa

Doveva essere l'estate di Bonifacee invece, per l'attaccante nigeriano il mese di agosto è stato un vero e proprio incubo, per lo meno, finito. Dopo la tribolata trattativa col Milan, chiusa con un rifiuto dei rossoneri dopo le visite mediche, l'attaccante si era reso protagonista di un incredibile sfogo social contro le critiche. Una serie di storie su Instagramall'attacco di tutti, prima di sparire e ritornare solo nella giornata di ieri, sorridente e felice dopo aver firmato con il Werder Brema.

Victor Boniface del Bayer Leverkusen reagisce durante la partita della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Boniface al Werder Brema, si chiude così il caso attorno al nigeriano

LE PAROLE DI BONIFACE - "I colloqui con il club mi hanno convinto a passare al Werder. Voglio che le mie prestazioni contribuiscano al raggiungimento dei nostri obiettivi come gruppo in questa stagione. Non vedo l'ora di far parte della mia nuova squadra e di iniziare la mia esperienza al Werder".

LEVERKUSEN, GERMANIA - 19 OTTOBRE: Victor Boniface del Bayer 04 Leverkusen sbaglia un rigore durante la partita di Bundesliga tra Bayer 04 Leverkusen ed Eintracht Frankfurt (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

IL COMMENTO DEL TECNICO HORS STEFFEN - "Victor è incredibilmente forte fisicamente, è un ottimo finalizzatore e ha un buon ritmo. Ha brillato sia come goleador che come creatore di gol durante la stagione vittoriosa del Bayer. Sono certo che potrà essere una risorsa preziosa per il nostro gruppo in questa stagione".

