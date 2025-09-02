Dal Milan agli sfoghi social: Boniface alla fine firma col Werder Brema

Doveva essere l'estate di Boniface e invece, per l'attaccante nigeriano il mese di agosto è stato un vero e proprio incubo, per lo meno, finito. Dopo la tribolata trattativa col Milan , chiusa con un rifiuto dei rossoneri dopo le visite mediche, l'attaccante si era reso protagonista di un incredibile sfogo social contro le critiche. Una serie di storie su Instagram all'attacco di tutti, prima di sparire e ritornare solo nella giornata di ieri, sorridente e felice dopo aver firmato con il Werder Brema .

IL COMMENTO DEL TECNICO HORS STEFFEN - "Victor è incredibilmente forte fisicamente, è un ottimo finalizzatore e ha un buon ritmo. Ha brillato sia come goleador che come creatore di gol durante la stagione vittoriosa del Bayer. Sono certo che potrà essere una risorsa preziosa per il nostro gruppo in questa stagione".