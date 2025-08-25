Prima la trattativa saltata, poi l'inevitabile strascico di polemiche. L'attaccante nigeriano non le manda a dire ai suoi detrattori, attaccandoli in modo diretto sui social

Alessandro Savoldi 25 agosto - 11:31

Non sono giorni facili perVictor Boniface: l'attaccante è rientrato in Germania dopo il mancato trasferimento al Milan. Un affare che sembrava in dirittura d'arrivo, visto che il nigeriano ha svolto le visite mediche in Italia prima del naufragare delle trattative.

Boniface e la polemica su Instagram — L'ultima settimana ha visto Boniface raggiungere la Lombardia per svolgere le visite mediche con il Milan. Dopo un'iniziale protrarsi degli accertamenti medici, la trattativa è saltata definitivamente, dato che le condizioni fisiche del giocatore non hanno convinto la dirigenza rossonera. Boniface ha infatti subito due volte la rottura del legamento crociato ai tempi del Bodo Glimt, agli inizi della sua carriera. Da allora ha avuto altri problemi fisici di vario tipo, che ne hanno sempre limitato l'impiego. Basti pensare che, nelle ultime due stagioni, l'attaccante del Leverkusen non è potuto scendere in campo per ben 39 partite giocate dai tedeschi.

Ora, dopo che il trasferimento al Milan è saltato, Boniface non le manda a dire con una storia su Instagram decisamente polemica. Nel messaggio del centravanti classe 2000 si legge: "Dicono che Boniface non fa sul serio. Gioco in una squadra come il Leverkusen e una come il Milan mi vuole, ma non faccio sul serio. Beh, se fosse vero giocherei in un club come il Jupiter". Ha poi aggiunto: "Ci sono pagliacci ovunque. Se non faccio sul serio e sono già a questo livello, lasciatemi rimanere come sono".

Un messaggio chiaro da parte di Boniface, che evidentemente non ha gradito come sono andate le cose con il Milan e le successive polemiche. Il nigeriano ora è rientrato a Leverkusen, in attesa di scoprire il suo futuro. Intanto, il Milan continua a cercare un centravanti da affiancare a Gimenez: il profilo più vicino è quello di Conrad Harder, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona. Tuttavia, non è un mistero che Allegri preferirebbe una vecchia conoscenza personale, Dusan Vlahovic. Nelle prossime ore, anche questo thriller di mercato troverà il suo epilogo.