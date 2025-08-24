Harder “to Breathe”: Milan in apnea, l’attaccante danese è la nota giusta?

Il club cerca respiro dopo la recente sconfitta con la Cremonese e accelera sul mercato per rinforzare l’attacco. Tra dubbi e aspettative, si punta a un colpo promettente per ridare ossigeno alla squadra

Stefano Sorce 24 agosto - 21:49

Calcio e musica spesso si fondono come un’orchestra di emozioni: ogni giocatore, ogni nota, ogni azione contribuisce a creare un ritmo che fa battere il cuore dei tifosi. Harder to Breathe, “più difficile respirare”, titolo dei Maroon 5, sembra oggi descrivere perfettamente il momento del Milan. Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, la squadra fatica a respirare tra gioco confuso, pressioni e tifosi con il fiato sospeso.

Per cercare ossigeno, il club ha messo gli occhi su Conrad Harder, giovane attaccante danese dello Sporting Lisbona, classe 2005, vicino a vestire la maglia del Diavolo. Il cognome dell’attaccante diventa quasi simbolico: Harder per respirare. Ma in una squadra che ha bisogno di esperienza e gol immediati, puntare su un talento così giovane potrebbe aumentare la frustrazione dei tifosi? Il verdetto, come sempre, lo darà il campo.

Il profilo di Conrad Harder — Il mercato del Milan entra nel vivo: dopo il passo indietro su Victor Boniface, il club ha accelerato i contatti con Harder, ora considerato la prima opzione per completare il reparto offensivo. Nella stagione 2024/25, Harder ha saputo ritagliarsi spazio come spalla e sostituto di Gyokeres, oggi all’Arsenal, chiudendo con 11 reti e 7 assist in 47 presenze tra campionato, coppe nazionali e Champions League. In totale, considerando anche le prime 7 partite col Nordsjaelland, la stagione si è conclusa con 13 gol e 10 assist in 54 gare.

Il prezzo si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Lo Sporting, già orientato su Suarez dall’Almeria come titolare post-Gyokeres, è pronto a cedere il danese. Sul giocatore avevano messo gli occhi Fiorentina e Lipsia, ma il Milan, forte di un incontro diretto con l’agente, sembra in netto vantaggio. Harder rappresenta un investimento sul futuro: dinamico, mancino potente e preciso, fisico e personalità per farsi sentire in area. La grande incognita resta la capacità di incidere subito in Serie A, mai confrontato con un top club.

La canzone dei Maroon 5 parla di frustrazione e ribellione: sensazioni che oggi i tifosi rossoneri conoscono bene. Ogni passo falso pesa, ogni scelta di mercato viene scrutinata. Harder sarà davvero l’uomo capace di ridare respiro a un Milan che soffoca, o resterà un’altra scommessa destinata a lasciare tutti col fiato corto?