Dopo aver conquistato la seconda finale consecutiva di Champions League, i tifosi del PSG hanno dato il via ai festeggiamenti in diverse aree di Parigi. Nonostante le restrizioni al traffico, la folla si è radunata sugli Champs-Élysées e vicino al Parco dei Principi. Sebbene siano stati segnalati fuochi d'artificio e fumogeni, non si sono registrati incidenti di rilievo. L'intervento della polizia ha inoltre impedito a un gruppo di persone di accedere alla tangenziale, disperdendo tempestivamente il tentativo.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 6 MAGGIO: I giocatori del Paris Saint-Germain festeggiano la qualificazione della loro squadra alla finale di UEFA Champions League dopo la partita di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Bayern Monaco-PSG, il bilancio sui festeggiamenti

I dati iniziali diffusi da, che parlavano di soli sei arresti per possesso di mortai e associazione a delinquere, sono stati pesantemente corretti questa mattina. Il Ministro dell'Interno,, ha aggiornato il bilancio durante un intervento suannunciando che sono. Il bollettino riporta anchetra i civili, uno dei quali grave dopo aver maneggiato un ordigno pirotecnico, erimasti lievemente feriti.

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Live Streaming

Il Paris Saint Germain, campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno contro l'Inter, affronterà l'Arsenal di Mikel Arteta nella finalissima che si terrà a Budapest il 30 maggio. I "Gunners" hanno strappato il pass eliminando l'Atlético Madrid del Cholo Simeone, e contro il PSG servirà una prestazione perfetta se vogliono alzare la Coppa.

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L'ultimo confronto ufficiale tra

Arsenal e Paris Saint-Germain risale alle semifinali della Champions League dell'anno scorso, dove il club parigino ha avuto la meglio nel doppio confronto con un punteggio totale di, risultato che ha portato il PSG in finale, interrompendo una scia di risultati negativi in Europa nonostante i numerosi acquisti degli ultimi anni.

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