Secondo i dati forniti dal ministro dell'Interno, 127 tifosi sono stati arrestati e 11 persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti della notte
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Dopo aver conquistato la seconda finale consecutiva di Champions League, i tifosi del PSG hanno dato il via ai festeggiamenti in diverse aree di Parigi. Nonostante le restrizioni al traffico, la folla si è radunata sugli Champs-Élysées e vicino al Parco dei Principi. Sebbene siano stati segnalati fuochi d'artificio e fumogeni, non si sono registrati incidenti di rilievo. L'intervento della polizia ha inoltre impedito a un gruppo di persone di accedere alla tangenziale, disperdendo tempestivamente il tentativo.
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Bayern Monaco-PSG, il bilancio sui festeggiamentiI dati iniziali diffusi da BFMTV, che parlavano di soli sei arresti per possesso di mortai e associazione a delinquere, sono stati pesantemente corretti questa mattina. Il Ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, ha aggiornato il bilancio durante un intervento su CNews/Europe 1 annunciando che sono 127 i fermi totali. Il bollettino riporta anche 11 feriti tra i civili, uno dei quali grave dopo aver maneggiato un ordigno pirotecnico, e 23 agenti di polizia rimasti lievemente feriti.
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Il Paris Saint Germain, campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno contro l'Inter, affronterà l'Arsenal di Mikel Arteta nella finalissima che si terrà a Budapest il 30 maggio. I "Gunners" hanno strappato il pass eliminando l'Atlético Madrid del Cholo Simeone, e contro il PSG servirà una prestazione perfetta se vogliono alzare la Coppa.
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