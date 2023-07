Bayern, vittoria smisurata: 27-0 in amichevole

Non chiamatela amichevole, almeno in Bavaria. Tra i campioni di Bundes e il Rottach-Egern termina 27-0. Il match La squadra di Tuchel parte subito a mille, sbloccando la gara dopo tre minuti con il giovane Musiala. Il centrocampista, classe 2003, sarà il mattatore del match siglando ben cinque reti.

Quattro gol per Sabitzer, tre per Gnabry. Vanno poi a segno anche Davies, Laimer, Mazraoui, Upamecano, Sané, Guerreiro, Gravenberch, Coman e Mané. Un test non troppo ostico considerando il valore del club dilettantistico bavarese, ma che lascia presagire la volontà della squadra di Tuchel per la prossima stagione.