Beckham ancora entusiasta di Messi: “È il nostro regalo all’America e alla MLS”

L'effetto Messi ha conquistato la MLS. L'ex centrocampista inglese e attuale proprietario dell'Inter Miami è tornato a parlare dell'arrivo del campione argentino definendolo "un regalo per l'America".

Sergio Pace Redattore

David Beckham non perde occasione per elogiare e celebrare quello che è stato l'affare del secolo per la MLS, ovvero l'arrivo di Lionel Messi. L'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG e attuale proprietario dell'Inter Miami, è tornato a parlare della Pulce in un'intervista concessa all'AFP.

Messi è il regalo all'America

Beckham confessa come sia ancora difficile credere che l'otto volte Pallone d'Oro e attuale campione del mondo abbia accettato la proposta dell'Inter Miami: "È ancora difficile crederci quando quando qualcuno si gira verso di me e dice che l'Inter Miani ha Messi in squadra. È un motivo di enorme orgoglio per me averlo come proprietario: il miglior giocatore del mondo, nella nostra squadra".

Nonostante il mancato approdo ai playoff di MLS, l'Inter Miami ha beneficiato non poco dell'arrivo di Messi. Dal suo sbarco in Florida, il 36enne argentino ha realizzato 8 gol e fornito 5 assist ai compagni in 14 partite. E con la Pulce è arrivata anche la conquista della Leagues Cup in finale contro Nashville lo scorso 20 agosto.

L'effetto Messi in MLS si è sentito tutto. Beckham, senza giri di parole, ha definito il suo arrivo "il nostro regalo all'America e alla MLS". "Lui cambia il gioco, un'icona del genere ispira una intera generazione di giocatori di calcio - ammette Beckham -. "Ed è per questo che abbiamo voluto portare Leo nella squadra. Certo, vogliamo vincere i campionati ed essere la migliore squadra del campionato. Ma uno dei motivi per cui lo abbiamo acquistato è stato quello di ispirare anche la prossima generazione di calciatori americani. Portare Messi in un campionato ha questo effetto".

