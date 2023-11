Nuova veste per lo svincolato De Gea? È in trattativa per acquistare l’Eldense

Il 33enne portiere spagnolo, rimasto svincolato dopo non aver raggiunto l'accordo con il Manchester United per il rinnovo del contratto, starebbe valutando la possibilità di acquistare l'Eldense, club spagnolo di Segunda Division.

Nuova avventura all'orizzonte per David De Gea? Il 33enne portiere spagnolo, dopo lo svincolo dal Manchester United nella passata stagione, starebbe seriamente considerando la possibilità di diventare un imprenditore a tutti gli effetti. E per farlo sta trattando l'acquisto di quote di maggioranza di un club spagnolo di Segunda Division...

De Gea imprenditore? L'ex Manchester United tratta l'acquisto dell'Eldense

David De Gea è rimasto svincolato a 33 anni dopo non aver raggiunto l'accordo con il Manchester United per il rinnovo del contratto nella passata stagione. Adesso per il portiere spagnolo potrebbero spalancarsi le porte del mondo imprenditoriale. De Gea, infatti, starebbe valutando la possibilità di investire in un club spagnolo di Segunda Division. Si tratta dell'Eldense, storico club con sede a Elda (comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana).

Gli Azulgranas stanno vivendo un momento magico, con tre promozioni centrate in quattro anni. L'ultima (25 giugno 2023) è coincisa con il ritorno in Segunda Division (LaLiga2) a 59 anni dall'ultima volta. La squadra attualmente si trova all'undicesimo posto a 3 punti dalla zona playoff. In rosa troviamo Eddie Salcedo, in prestito dall'Inter, autore di 2 reti e 1 assist in 9 presenze (2 da titolare), e il nazionale romeno ex Brighton e Galatasaray, tra le altre, Florin Andone (3 gol in 14 presenze).

Il club è ambizioso come lo è il presidente Pascual Pérez Castillo. Insomma, il sogno Liga non è una chimera dalle parti di Elda. L'intenzione di provarci c'è tutta. Per quanto riguarda il quadro societario, intanto, potrebbero esserci importanti novità. Secondo quanto scrive Marca, De Gea avrebbe avuto un incontro con i vertici societari dell'Eldense per valutare un possibile ingresso acquistando la maggioranza delle quote.

Adesso è il tempo di attente valutazioni e analisi per definire un investimento che potrebbe rivelarsi ambizioso. Già nel 2019 De Gea aveva preso in considerazione l'eventualità di entrare come socio del club spagnolo. Adesso il ritorno di fiamma potrebbe davvero prendere piede e concretizzarsi. De Gea imprenditore? Possibile.

