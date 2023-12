Belfast, warning della polizia ai tifosi: grande derby di Santo Stefano in arrivo

Un portavoce della Polizia nordirlandese ha dichiarato: “Si consiglia ai sostenitori e agli acquirenti di pianificare il loro arrivo allo stadio in anticipo, assicurandosi di lasciare tempo di viaggio sufficiente poiché è probabile la congestione nell’area. I tifosi siano rispettosi e premurosi mentre camminano per le strade residenziali vicine allo stadio.

“Le aree attorno al Windsor Park sono zone dove è vietato bere in strada secondo lo statuto del Consiglio comunale di Belfast e tale statuto dovrebbe essere rispettato in ogni momento. Speriamo che la partita possa piacere a tutti e ricordiamo ai partecipanti di comportarsi in modo consono alla reputazione dei loro club". Il Linfield è in testa alla Sports Direct Premiership, con il Glentoran al quarto posto, a 14 punti dai loro feroci rivali cittadini. Questo sarà il quarto incontro tra le due squadre in questa stagione. L'ultima, l'1 dicembre, ha visto il Glentoran vincere 4-0.